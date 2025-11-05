澄霖董娘、小老闆百桌供品捐雲林家扶 期盼服務家庭都幸福

澄霖小老闆關心家扶家庭同時也邀請各界響應12月7日家扶歲末活動。（圖／記者洪佳伶攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】澄霖生醫長年秉持「取之於社會、用之於社會」的理念，持續投入公益行動。近日，在舉辦「梁皇寶懺法會」圓滿後，澄霖董娘、澄霖小老闆代表公司，將法會中部份供品，包含食用油、乾糧及各式食品等，共100桌全數捐贈予雲林家扶中心。期盼以虔誠心化為實際行動，將佛前供養的福慧功德回饋社會，以實質物資幫助弱勢家庭渡過難關。

澄霖生醫與雲林家扶中心長期保持合作關係，每一次的捐贈，都是希望透過微薄力量，讓更多家庭感受到社會的關懷。此次法會供品的全數捐出，不僅延續了法會的善念，更代表澄霖生醫希望「讓供養轉化為助人」將這份福報分享給最需要的孩子與家庭。這批豐富且實用的物資，將能立即緩解弱勢家庭在民生採購上的壓力。

澄霖小老闆關懷家扶家庭發放物資。（圖／記者洪佳伶攝）

雲林家扶中心廖志文主任對澄霖生醫的愛心深表感謝，這批實用且豐富的物資，立即分配給家扶100戶服務家庭，協助家長減輕沉重的經濟壓力，讓孩子能安心成長、穩定就學。家扶中心更高度肯定澄霖生醫長期以來對在地公益的熱心投入，為地方社會注入一股溫暖與希望。

雲林家扶中心感謝澄霖生醫持續秉持慈悲與關懷的信念，透過各種形式的公益活動回饋社會，不僅追求自身的永續發展，更肩負起社會責任。澄霖生醫期望藉由此次拋磚引玉，帶動更多企業與民眾一同響應善舉，讓社會充滿正能量與愛的循環。