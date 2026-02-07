澎坊免稅店辦揮毫活動 春聯深受民眾喜愛

（中央社澎湖縣7日電）迎接農曆新年，昇恆昌澎坊購物休閒廣場今天推出揮毫送春聯活動，吸引滿滿人潮排隊索取，現場還安排紅包DIY體驗，讓民眾提前感受濃厚年節氛圍。

昇恆昌澎坊免稅店舉辦「澎馬迎春揮毫趣」活動，今天邀請澎湖書法學會理事長林昇進等16名書法家進駐廣場揮毫春聯，並率先書寫「駿」、「馬」、「奔」、「騰」4個大字，象徵迎接馬年到來。

澎坊免稅店指出，「澎馬迎春揮毫趣」活動中，每名民眾可依登記領取1字、4字及7字春聯紙共5張，由書法家現場為民眾客製化書寫各式春聯或字畫；工作人員則利用吹風機加速吹乾，數百份春聯不到2小時即被索取一空。

昇恆昌澎坊免稅店進駐澎湖16年，每年農曆春節前夕，都會邀請國內書法家舉辦揮毫活動，累計揮毫逾4000份春聯，送給民眾張貼過年。農曆年假期間，還推出有紅包好運馬上來、開運紅包禮、馬到成功賀歲秀、魔術雜技、折氣球、小丑魔術與海風劇團回娘家演出，邀請民眾一同歡度年味十足的春節。（編輯：黃世雅）1150207