澎恰恰又為錢挨告 北檢偵訊2小時自清：不關我的事

澎恰恰赴北檢偵訊2小時自清：不關我的事。(資料照，記者王文麟攝)

〔記者馮亦寧／台北報導〕金鐘主持人澎恰恰近年頻因債務問題登上新聞，日前又有王姓合夥人出面指控，澎恰恰與陳姓金主說好一起合作開公司，結果陳片面解約，把投資額領走，澎恰恰還違背經紀約，另外接洽商演，王男提告指控澎、陳等人涉嫌詐欺、背信等罪嫌，台北地檢署7日下午開庭2個多小時釐清案情。

澎恰恰笑容中藏感慨。(資料照，記者侯家瑜攝)

庭後澎恰恰表示，自己只是來作證的，不關他的事。澎恰恰同時也否認這次開庭與投資糾紛有關。2024年從事伴唱帶事業的王姓男子和澎恰恰、陳姓金主談好各出25萬元成立娛樂公司，更與澎恰恰簽下經紀約，3個月後陳姓金主以「理念不合」為由終止合作，僅留下21萬元給王姓男子。陳姓金主更稱澎恰恰的投資資金也是他出的所以澎恰恰也跟著撤資。當時澎恰恰曾發文回應：「王先生與陳先生在中國的合作，真實的情況是未開始啟動，合作已經解散」，更指王姓男子之後曾與他另啟合作，但因理念不合，故又作罷。

廣告 廣告

【看原文連結】

更多自由時報報導

鳳凰颱風確定北轉撲台！深夜最新路徑出爐

中國鐵路外交苦主好悽慘 「這國」學台灣採日本技術逃過一劫

月收1.6萬孝親費不夠花還情勒 75歲阿公遭斷金援悲劇了

黃國昌昔談年改「退休整天睡覺拿9成薪公平嗎？」她嘆：如今感到悲哀

