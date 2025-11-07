澎恰恰捲投資糾紛今赴北檢 「只是來作證，不關我的事」

澎恰恰捲投資糾紛，今赴北檢偵訊，他表示「只是作證」。（翻攝自澎恰恰臉書）

資深藝人澎恰恰先前遭王姓合夥人指控，與陳姓金主成立娛樂公司後，因合作解約及私下接洽商演，涉嫌侵占與背信等罪嫌，今（7日）他前往台北地檢署偵訊，對於媒體詢問是否因投資糾紛出庭，他回應：「我只是來作證，這不關我的事。」

澎恰恰今日現身北檢，接受檢方偵訊，整個程序約2個半小時，庭後面對媒體詢問，他先否認與投資爭議有關，隨後又說：「是啦，我只是來作證啦，這不關我的事。」同樣出庭的陳姓金主一家則是閃避鏡頭。

投資糾紛起於《鏡週刊》2024年底報導，王姓合夥人透露曾與澎恰恰、陳姓金主各出資25萬元成立「光輝恰恰娛樂有限公司」，簽署經紀及合夥合約，且經公證，但合作僅3個月後，陳姓金主以理念不合為由終止合作並提領投資款，澎恰恰也私下接洽商演，導致王男懷疑整起事件早有預謀，提告2人背信與侵占等罪嫌。

對於指控，澎恰恰當時回應，與王姓合夥人在中國的合作尚未啟動即已解散，王男也並非他的經紀人。





