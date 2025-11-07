澎恰恰捲投資糾紛突現身北檢 訊問2小時喊「不關我事」：只是來作證

資深藝人澎恰恰2024年傳出投資糾紛，今日下午現身台北地檢署，但強調自己「只是來作證」。（圖／趙文彬攝）

69歲資深藝人澎恰恰2020年因負債2.4億宣告破產，近年轉往中國靠直播帶貨努力還債。今（7）日下午，他突然現身台北地檢署，據悉與2024年傳出與人合資開公司、簽經紀約的糾紛有關，不過澎恰恰在經過2個多小時應訊後現身，表示自己「只是來作證」，強調「不關我的事」，之後便匆匆離去。

2024年11月，《鏡週刊》報導指出，一名王姓影視大亨出面指控，曾與澎恰恰、陳姓合夥人合資成立「光輝恰恰娛樂有限公司」，不過僅3個月就爆出理念不合，陳姓合夥人率先片面解約並領走資金，澎恰恰也跟著撤資解約。兩人之後到中國接工作開演唱會、直播帶貨等，王男懷疑他們早有預謀，因此控告2人背信、侵占罪。澎恰恰則在臉書否認指控，並稱他們3人在大陸的合作從未啟動，合約早已解散。

今日下午，台北地檢署傳喚包含澎恰恰在內的4名被告出庭釐清案情，在歷經2個多小時偵訊後將4人請回。澎恰恰在離開前，有媒體記者詢問是否因投資糾紛出庭，他先是否認稱「不是」，不過隨即改口說「是的」，但強調：「我只是來做證，這不關我的事。」說完便匆匆離去。

