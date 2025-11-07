澎恰恰疑捲投資糾紛現身北檢應訊 喊"不關我的事"

社會中心／綜合報導

藝人〝澎恰恰〞又有官司糾紛了嗎？今天（7日）下午，澎恰恰低調現身台北地檢署，初步了解，他疑似是之前和朋友合夥投資，成立娛樂公司，後續合作破裂，遭到對方提告背信等罪，不過，澎恰恰表示，自己這一次出庭，只是來作證，不關他的事。

記者VS.藝人澎恰恰：「是之前週刊有報導的投資糾紛嗎？不是，沒事的。」淡出銀光幕好一段時間的藝人澎恰恰，帽子、口罩包緊緊，一身輕便服裝，低調現身台北地檢署，但被問到是否與先前的投資糾紛有關，起初澎恰恰矢口否認，持續追問之下，他鬆口了。記者VS.藝人澎恰恰：「我只是來作證的，您是來作證的啊，這不關我的事。跟那個之前那個王先生的那件。不是不是，作證而已。」7號下午，檢察官傳喚澎恰恰等4名被告出庭，偵訊將近2個半小時後，將4人請回，疑似就是為了投資糾紛出庭，但澎恰恰卻強調，自己只是來作證的。

藝人澎恰恰(2025.08)：「地瓜在這裡長出來了。」澎恰恰身揹2.4億龐大債務，近年積極還債，把重心轉往中國，發展直播帶貨事業，不只開直播賣地瓜、雞蛋，甚至還在去年底和王姓合夥人以及陳姓金主共同出資，成立娛樂公司，沒想到卻捲入投資糾紛。根據了解，當初三人講好各出25萬元投資，合作3個月後，陳姓金主以理念不合為由，終止合作，片面解約，並將投資額領走，王姓合夥人憤而提告澎恰恰及陳姓金主涉嫌詐欺、背信等罪。









藝人澎恰恰(2023.01)：「跟朋友借了900萬，造成很恐怖的後果，真的生不如死。」人生大起大落的澎恰恰，欠下巨款，如今還捲入官司，令人不勝唏噓。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

