澎恰恰疑被告現身北檢 親曝被訊問2hr原因：和我沒關係
【緯來新聞網】金鐘主持人澎恰恰因財務問題屢登新聞版面，近日又因合資糾紛捲入法律風波。7日下午，澎恰恰現身台北地檢署，他受訪時表示自己是當證人，和案件本身沒有牽連。
澎恰恰疑被告現身北檢。（圖／資料照、翻攝Google Maps）
昨北檢針對投資糾紛案件開庭審理，歷時逾2小時，澎恰恰離開法庭後受訪表示，自己只是證人，與案件本身無關。他也強調，此次出庭並非與投資糾紛直接相關。
根據王男說法，他於2024年與澎恰恰、陳姓投資人合資成立娛樂事業，各自投入25萬元，並與澎恰恰簽下經紀合約。3個月後，陳姓人士因理念不合退出合作，最終僅留下21萬元。對此，陳男表示，澎恰恰投入的資金實為自己所出，因此他退出時一併撤資。
澎恰恰先前透過社群平台回應：「王先生與陳先生在中國的合作，真實的情況是未開始啟動，合作已經解散」，並補充指出，雙方曾再次嘗試合作，但最終也因理念分歧作罷。王男對此不滿，遂提告兩人涉及詐欺與違反信託關係，案件目前仍在進一步調查中。
