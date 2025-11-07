澎恰恰突現身北檢！應訊2小時後才露面 疑涉投資糾紛挨告

澎恰恰突然現身台北地檢署，疑似和去年鬧出的合夥違約風波有關。（圖／FB@澎恰恰）

69歲資深藝人澎恰恰，今（7日）突然現身台北地檢署，疑似和去年的合夥投資糾紛有關。經過2個多小時的應訊後，才向媒體們簡短表示，自己只是來作證的，不關他的事，便匆忙離去。

據《鏡週刊》去年報導，一名王姓影視大亨控訴，他曾和澎恰恰、陳姓合夥人合資成立娛樂公司，怎料才過了3個月，3人之間卻爆出理念不合，並以此作為終止合約的理由，而澎恰恰也跟著撤資解約。

該王姓爆料者指稱，事後得知澎恰恰私下跑去廈門開演唱會、直播帶貨等，懷疑澎恰恰和另名陳姓合夥人另起爐灶，並對兩人提告侵占、背信。不過，澎恰恰也在臉書否認指控，並稱他們3人在大陸的合作從未啟動，合約早已解散。

澎恰恰跑到大陸直播帶貨，靠賣地瓜等農產品還債。（圖／中時資料照、抖音 澎恰恰）

台北地檢署7日也傳喚澎恰恰出庭釐清案情，在歷經2個多小時後，澎恰恰才走出庭外。面對媒體詢問，澎恰恰才說自己只是來作證的，也不關他的事，說完便匆匆離開。

★未經判決確定，應推定為無罪。

