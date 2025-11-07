澎恰恰突遭北檢傳喚！應訊2小時快閃喊：不關我的事啦

知名資深藝人澎恰恰多年來常發生財務糾紛，今（7）日下午澎恰恰又突然現身台北地檢署出庭，進入偵查庭約2小時後離開，面對媒體採訪時表示：「只是來作證啦，這不關我的事。」

知名資深藝人澎恰恰。 （圖／翻攝 澎恰恰臉書 ）

根據《鏡週刊》報導，澎恰恰與陳姓金主、王姓合夥人，原本協議各出資25萬元共同成立娛樂公司，並與澎恰恰簽訂經紀約，但合作僅3個月，陳姓金主就以理念不合為由終止合約，並表示扣除開銷後將21萬元返回給王姓合夥人，王姓合夥人質疑是預謀設局詐財，提告澎恰恰及陳姓金主涉嫌詐欺、背信等罪。

廣告 廣告

知名資深藝人澎恰恰。 （圖／翻攝 澎恰恰臉書 ）

報導指出，澎恰恰今（7）日下午現身北檢應訊2小時，離去時向媒體表示是出庭作證。而澎恰恰過去曾在社群平台澄清，他與王男及陳姓金主在大陸的合作案尚未啟動就已解散，王男事後提出另行合作的提議，因理念不合未成行，說法間接否認王男的指控。

知名資深藝人澎恰恰。 （圖／翻攝 澎恰恰臉書 ）

延伸閱讀

天剛資訊爆內線交易遭檢調搜索 董座獲300萬交保

搭跨年舞台1工人摔死 北檢起訴活動負責人、承包商共3人

影/「全台最大黃牛」夫妻檔又被抓 妻15萬交保夫遭聲押