澎恰恰赴中「深夜賣水果」畫面曝！網讚：沒貶低台灣

69歲資深藝人澎恰恰出道41年來主持過《鬼話連篇》、《鐵獅玉玲瓏》等熱播節目，締造輝煌紀錄。然而他投資失利欠下巨額債務，負債金額高達2.4億元並宣布破產，近年來轉往中國直播帶貨，賣地瓜、水果、雞蛋等。近日就有網友深夜進入他的直播間觀看，並截下一張他賣貨的畫面，PO在Threads後，引來不少網友表示：「至少他沒貶低台灣，愛去哪裡賺錢，是他的自由，祝福他」。





澎恰恰近日在中國開直播改賣水果。（圖／翻攝自抖音@澎恰恰）

澎恰恰2024年轉戰中國廈門開直播帶貨，不僅販賣「澎體」書法字畫，一幅售價上看300元人民幣（約新台幣1400元），先前也被發現深夜11點還在微信開直播賣雞蛋，更貼著痠痛貼布在抖音開直播賣地瓜。近日有網友剛好海巡到澎恰恰賣水果的直播，畫面中可見，澎恰恰白髮蒼蒼，身穿白色休閒上衣及深色外套，雙手各拿著兩顆「比臉大」的紅色柚子（香水紅柚），正認真介紹柚子。底下還有網友質疑柚子的紅是染上去的，而他也相當有耐心的拿沾濕的衛生紙，實際擦拭雙手，證明給觀眾看。

澎恰恰之錢直播賣地瓜時，是一天2場直播，一次2小時，白天晚上各一場。（圖／翻攝自澎恰恰微信）

相關畫面被台灣網友轉發至Threads平台上，立刻引來大批網友討論，有些人認為澎恰恰就是去中國「賺紅錢；不過也有不少網友出面緩頰，認為他沒有藉機貶低台灣，去哪裡賺錢是他的自由，「至少他沒貶低台灣，愛去哪裡賺錢，是他的自由，祝福他」、「他沒有貶低台灣，至始至終在台灣還是以台語作為節目上主要用語」、「他一直賺錢還債，光是這點就很值得嘉許了，我理解有人不支持他，但不要酸」、「真的很值得尊敬，很欣賞這位長輩，祝他早日還債完畢！身體健康！」、「他又沒貶低台灣，怎麼了，人家只是去對岸工作而已」、「我覺得他只要沒有貶低台灣我覺得都可以的」。

澎恰恰過去也曾在直播中賣雞蛋。（圖／翻攝自抖音@澎恰恰）





