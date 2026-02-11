澎檢柔性司法溫暖相伴 馬年迎春再啟新程

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年農曆春節將屆，適逢馬年，象徵奔馳向前、重新啟程之意，澎湖地檢署秉持柔性司法精神，攜手澎湖縣榮譽觀護人協進會及台灣更生保護會澎湖分會，共同辦理春節關懷慰問活動，由地檢署周士榆檢察長領隊，會同榮譽觀護人協進會及更生保護會，一同前往受保護管束人住處進行訪視與關懷，透過實地關心與溫暖陪伴，為其在年節前夕注入正向力量。

此次關懷之旅，除澎湖地檢署周士榆檢察長之外，還有等人，榮譽觀護人協進會顏勢任理事長及更生保護會蔡萬生主委，探望受關懷之受保護管束人，保護管束人出監後，獨居於白沙鄉，平日生活以自行照料為主，雖仍與家人保持聯繫，惟長期獨居且近期因居住環境整修支出，生活與經濟壓力相對增加。

考量春節期間為情緒與生活適應之高風險時段，澎湖地檢署結合榮譽觀護人協進會及更生保護會之資源，透過春節慰問金及除夕夜年菜兌換券之提供，協助其減輕節慶期間之生活負擔，同時增進其被關懷與支持之感受，使其得以較為安心地度過春節，並逐步建立穩定生活節奏。

澎湖地檢署周檢察長表示，柔性司法並非僅止於法律規範之執行，更重視在司法保護過程中，適時結合社會資源，以人為本提供支持與陪伴，使受保護管束人能在被理解與被支持的環境中重新出發，透過跨單位合作與實地關懷，不僅提供物質上的協助，更希望傳達社會不放棄、願意陪伴其走過困境的重要訊息，協助其在馬年之際重新整裝，朝向穩定生活邁進。

