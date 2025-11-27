澎檢破獲今年最大宗運毒案！查獲市值14億大麻 5人遭起訴

澎湖地檢署破獲今年最大宗運毒案，昨日偵結起訴5人，另有1人遭通緝。 圖：澎湖地檢署提供

[Newtalk新聞] 今年度至今查獲最大宗大麻運輸案，澎湖高姓男子以300萬雇用陳姓船長，今年8月駕駛快艇到七美外海走私一批大麻，檢警掌握情資展開圍捕及岸際封鎖攔截，船長情急將毒品海拋，共打撈出799袋、總重474公斤大麻，市價估計超過14億元，全案昨日偵結起訴5人，另1人遭通緝。

檢方查出，運毒集團以高姓男子為首，委託陳姓船長駕駛快艇接運，並安排陳、蔡、呂、李等4人租車在岸際接運，專案小組掌握情資後，派遣海巡艦艇及岸際人員出海、岸際同步查緝。

廣告 廣告

陳姓船長查覺行跡敗露，駛離外海拋棄毒品，海巡艦艇掌握蹤跡後分別在裡正角、龍門、烏崁、鎖港及山水等海域打撈出799小袋大麻，共計毛重474公斤，市價估計超過14億元，成為今年度至今所查獲最大宗大麻運輸案。

澎湖地檢署向上溯源，專案小組於今年8月至11月間執行多波行動，陸續拘提陳男及蔡男等人，全案於26日偵結，陳男等5人依毒品危害防制條例起訴，另有1人遭通緝，並聲請沒收快艇1艘，以斷絕毒品交通工具 。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

北聯幫「關渡王」遺孀開車墜金山漁港身亡！死訊震驚黑白兩道

新竹校車司機酒測超標釀事故！移送竹檢偵辦 家長怒斥：太扯