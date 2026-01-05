澎水產種苗場 AR 海洋環境教育體驗登場 零距離潛入珊瑚王國

為深化海洋保育教育，提升民眾對珊瑚礁生態的認識，澎湖縣水產種苗繁殖場結合數位科技與環境教育，推出創新「AR海洋探險」體驗，讓民眾無須下海，即可「潛入」珊瑚海域，與多樣海洋生物近距離互動，打造全新型態的沉浸式海洋學習場域，誠摯邀請民眾踴躍前來體驗。

推出的AR 體驗以珊瑚礁生態為主題，透過擴增實境技術模擬真實潛水視角，民眾只要站在展場指定區域，即可拍攝專屬的 AR 海洋探險照片，彷彿化身潛水員，悠游於珊瑚礁與熱帶魚群之間，兼具教育性、趣味性與社群分享話題性，適合各年齡層參與。

澎湖縣水產種苗繁殖場表示，海洋教育不應只停留在「看板解說」，而應讓民眾「看得到、玩得到、記得住」。推出的AR 展示設計強調「免預約、免下載、零距離」三大特色，民眾入館即可立即體驗，大幅降低參與門檻，同時提升學習動機，特別適合親子族群與校外教學安排。

該場館長期致力於珊瑚復育、海洋生物復育與環境教育推廣，透過導入數位科技，成功將專業的海洋知識轉化為全民可親近的互動體驗。未來也將持續結合實體展示、AR 技術與實際復育成果，深化展示內容，強化澎湖縣海洋保育與永續教育的整體推動成效。

澎湖縣政府農漁局指出，本案由農業部漁業署補助推動，期望透過創新展示模式，讓更多民眾理解珊瑚礁保育的重要性，並從親身體驗中培養守護海洋的行動力。歡迎民眾把握參觀機會，走進種苗場，一起展開一場寓教於樂的 AR 海洋探險之旅，為澎湖海洋永續發展奠定更穩固的社會基礎。