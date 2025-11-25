澎湖丁香魚「鎘」超標 澎祖海產急聲明「已全面下架」

即時中心／廖予瑄報導

食藥署昨（24）日公布「114年度市售食品中重金屬監測計畫7至9月執行結果」，發現共有8件產品檢出重金屬鎘超標，包含「日本百合、巴西蘑菇、澎湖丁香魚、旗魚、海膽」等。其中，「澎祖海產加工廠」的產品也列入「需加強管理」名單；對此，該加工廠今（25）日也緊急發出聲明，強調目前已全面下架2024年出產的「澎湖生鮮丁香魚」，並說明相關產品來源、檢驗時序與後續處理措施，「公司一向以食品安全為最高原則，所有流程皆符合主管機關規範。」

澎祖海產加工廠正式聲明全文：

1、關於澎湖縣衛生局查核及產品資訊之澄清

本公司於2025年4月接受澎湖縣衛生局查核，主管機關所指「有效期 10.11.2026」之澎湖生鮮丁香魚產品，實為2024年之生產批次。本公司已於查核當下向衛生局明確說明，店內並無販售任何澎湖生鮮丁香魚之產品。

2、本公司已依規定主動處理該批次產品

於接獲檢驗結果後，本公司即刻主動通知所有下游廠商，說明該批澎湖生鮮丁香魚重金屬鎘檢出異常之情形，並要求全面回收與銷毀，完全依照食品安全法規定執行。

3、2025年度丁香魚產季：本公司已全面停止販售

為確保食品安全，本公司於2025年丁香魚產季開始後，即主動將多批次原料送交SGS檢驗重金屬含量。經多批次檢測後，仍發現鎘值超標，本公司遂即決定：

2025年度全面停止販售所有供作食用之澎湖生鮮丁香魚，並已主動通知所有下游合作廠商。

本公司秉持「食品安全優先」之最高原則，對於任何可能影響大眾健康之產品皆採取最嚴格的防護措施。對於本次報導中失實之內容，本公司將保留一切民刑事法律追訴權利，絕不寬貸。

敬請相關大眾、媒體及相關平台 勿再引用或轉載不實資訊，避免造成更多誤解與法律責任。

