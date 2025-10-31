澎湖三總急診跪求人手「時薪1450元」！醫師搖頭揭1關鍵：很難

生活中心／綜合報導



醫療人力資源吃緊是近日不少民眾關注狀況，不少醫護更呼籲全民一同關心、配合醫療減壓，近日就有國防醫學大學三軍總醫院澎湖分院醫師吳聲政公告，懇請各「部隊醫官」或是「醫院醫師」，能利用休假時間前來支援，「一起守護離島第一線」，並開出時薪1116至1450元的條件，吸引大批網友到場討論，甚至醫界人士也參戰，提出「1原因」讓澎湖分院很難徵到人。









澎湖三總急診缺人手猛求救「時薪1450元」！醫師一看搖頭「揭1關鍵」：很難

澎湖三總醫師吳聲政發文求援，盼醫界支援離島急診人力，開出時薪1116至1450元條件，希望醫官或醫師利用休假支援。（圖／民視新聞資料照）

國防醫學大學三軍總醫院澎湖分院醫師吳聲政於個人經營Threads發文號召，提及目前澎湖分院告急，他提到急診人力緊張，希望各「部隊醫官」或是「醫院醫師」，能利用休假時間前來支援，「邀請您一起守護離島第一線！」，並列出條件是「急診內科」，時數為5至12小時，可以支給的金額為每12小時「13,392至17,400元」，等同於時薪1116至1450元，由於是離島需要搭飛機，可以彈性調整班別，可安排6至12小時班。

吳聲政坦言目前離島醫療資源緊繃，急需外援支撐第一線，網友熱議：「這薪資太功德了」、「比本島還低，很難徵到人」。（圖／民視新聞資料照）

吳聲政坦言離島醫療現靠有限的醫生支撐，「誠摯歡迎能抽空支援的您與我們聯繫」，期待有意願者能聯絡他或醫療部祕書，不少網友則留言感嘆：「這種價格，真的太……功德了」、「比在本島非六都的急診還低，很難徵到人」、「開兩倍薪水都沒人要去，也太少了」、「這個薪資比本島急診低很多，加油吧」、「歡迎年輕急診V去打工換宿？」，吳聲政也解釋：「公立醫院有支給規定限制，這部分要持續努力突破；澎湖三總屬於地區醫院，強度比醫學中心低一點。」，根據網友建議，他也表示未來會與院方、局方爭取加薪機會。









