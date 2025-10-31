澎湖世界遺產產潛力點 海洋文化永續發展國際學術交流

澎湖縣政府參議洪棟霖，應邀在海洋文化永續發展國際學術交流會致詞。(記者劉禹慶攝)

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕文化部文化資產局補助澎湖縣文化局與國立澎湖科技大學，今(31日)明2天在澎澄飯店玄武會議廳共同舉辦「澎湖世界遺產潛力點海洋文化永續發展國際學術交流研討會」。澎湖縣政府參議洪棟霖、文化局長陳鈺雲、議員許國政、文資局主任秘書張祐創等人都與會共襄盛舉。

聯合國教科文組織於1972年通過保護世界文化和自然遺產公約，迄今已登錄數百處世界遺產地，我國雖非聯合國會員，但對於世界遺產保護與維護仍與世界同步。台灣現有18處世界遺產潛力點中，澎湖縣的石滬群及玄武岩自然保留區名列其中。

廣告 廣告

洪棟霖表示，研討會舉辦的目的是透過邀請世界遺產及海洋文化永續主題相關國內外專家學者與會發表進行交流，為期二天發表22篇文章，邀請來自英國、關島、日本、汶萊、港澳及台灣等地著名專家學者進行交流研討，邀請漁翁島燈塔設計者韓德善的曾孫女費莉希蒂·索默斯·伊芙，分享燈塔之光背後的人-卓越燈塔工程師大衛・馬爾・韓德善的故事。

另外也邀請日本田和正孝教授、關島大學Bill Jeffery教授等國際著名石滬專家，還有國內大學專精於石滬研究的專家，包含國立中央大學周錦宏教授、東海大學郭奇正教授及淡江大學李其霖教授、桃園石滬協會理事許素貞等。澎湖優秀傑出的子弟台大地質科學系宋聖榮教授以及楊馥慈、王曉嬋及巫佳容等多位在地青年分享在澎湖對石滬修復經驗。

來自國內外知名專家學者齊聚一堂，參加海洋文化永續發展國際學術交流會。(記者劉禹慶攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

日遊客來台「狂掃戰利品」爆紅！買「小吃店餐具」回家用途曝光

硬起來！台灣拒買 南非2水果銷台大暴跌

新竹市東大路地層下陷、民宅傾斜！挖地下室釀禍 33住戶急安置

台中「燕圾湖」釀災掩埋是否照規定 環保局長被逼出真話了

