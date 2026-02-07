澎湖丟紙飛機大賽！一張A4紙賺1萬 明天還有機會

澎湖縣西嶼鄉公所今（7）、明兩日在馬公縣立體育館舉辦「115年漁翁島紙飛機飛行公開賽」，社會組冠軍可獲得10000元獎金，國小組第一名則可獲得8000元，高額獎金吸引236名參賽者報名，其中甚至有星宇航空員工加入挑戰，較勁飛行距離與滯空時間。

「115年漁翁島紙飛機飛行公開賽」吸引236名大小朋友報名。（圖／中時許逸民攝）

西嶼鄉長李添進指出，這場活動已籌備兩年，今年特別擴大規模移師至馬公的縣立體育館舉行。他指出，希望趁寒假期間，為親子提供遠離手機與平板的休閒選擇，讓家長與孩子透過動手製作與競賽增進互動。此外，也期待藉由賽事吸引本島玩家於澎湖旅遊淡季造訪，不僅參賽爭取獎金，也能帶動地方觀光。

西嶼鄉長李添進說明，本次賽事分為社會組與國小組，競賽內容則區分為「飛行距離」與「滯空時間」兩大項目，並採兩日賽程進行。獎金部分，飛行距離賽社會組第一名為10000元、國小組第一名8000元；滯空時間賽社會組第一名獎金為8000元、國小組第一名6000元。

賽事分為社會組與國小組，競賽內容則區分為「飛行距離」與「滯空時間」兩大項目。（圖／中時許逸民攝）

在比賽規則方面，主辦單位提供每位參賽者三張A4影印紙作為比賽用紙，選手必須在5分鐘內（包含試飛時間）折成2架紙飛機，並於紙飛機上寫下姓名或號碼。參賽的紙飛機僅能由一張A4紙張組成，必須具備機身及機翼，紙張只能折疊，不得撕開、黏合、剪裁、釘、懸掛重物等，也不可附加其他輔助物品或物料。

至於投擲規則，選手從就定位到擲出紙飛機時，僅能於投擲區內投擲，不得有踩線、越線、助跑及跳躍動作，投擲時至少一隻腳必須著地。裁判吹哨開始後，選手須於30秒內擲出紙飛機，逾時者視為違規，該次成績以零分計算，踩線及越線者亦同。

