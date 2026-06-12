澎湖主題遊程徵選 總獎金350萬
為拓展澎湖於入秋後之觀光旅遊市場，深化在地獨特季節體驗服務，延長旅客停留時間、重遊率與提升觀光產值，觀光署澎湖國家風景區管理處規劃推出「一一五年澎湖主題遊程徵選活動」，自即日起至七月三日中午十二時止，開放旅行業者、地方品牌及觀光相關產業報名提案，邀請業界共同打造兼具在地特色、永續理念及市場競爭力的主題旅遊產品。另外澎管處預定六月十六日下午一時卅分於澎湖海洋地質公園中心B1視聽室，舉辦一場QA說明會，讓有意提案的業者現場提問，希望大家集思廣益拿出最好的遊程產品，迎接旅客到訪。
鑑於近年來旅遊市場逐漸從短天數觀光轉向「深度體驗型旅遊」，此次徵選主題遊程需為「四天三夜」以上，且至少於澎湖停留三晚，並鼓勵提案業者融合澎湖海洋文化、歷史人文、生態資源、季節特色及地方產業資源，導入ESG永續旅遊概念及深度參與式體驗，提出具故事性與互動性的特色遊程。
遊程徵選內容分為境外市場組及國旅市場組，總獎助金價值高達新臺幣三五○萬元，其中境外市場組（以外籍旅客為參與對象）的獎助金額最高可獲得五十萬元，國旅市場組（以國旅客群為參與對象）最高獎助則可獲得四十萬元，澎管處也會在今年積極透過國內外旅展、觀光圈市集日、旅行同業推介會及相關行銷活動，協助提升遊程曝光與市場銷售機會。
澎管處表示，期盼透過本次徵選活動，結合有創意、有想法的業者打造高值且符合澎湖旅遊秋冬季節之活動遊程，開發更多特色旅遊產品，串聯澎湖在地觀光產業能量，打造具有國際吸引力的海島旅遊品牌，開創澎湖觀光成長動能。
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