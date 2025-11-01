澎湖交通船驚魂! 行動電源爆炸噴火花 乘客尖叫
南部中心／廖璟華、曾虹雯 澎湖縣報導
又發生行動電源爆炸意外。這回發生在澎湖往返離島的交通船上，遊客當時正在充手機，沒想到行動電源卻突然狂冒白煙還火花四射，引起周遭乘客尖叫騷動，還好船員趕緊搬出滅火器，將燒黑的行動電源丟出船艙外，幸運的是沒有造成人員傷亡。
行動電源突然爆炸，火花四濺相當驚悚。（圖／民視新聞）
客艙內監視器拍下，藍衣乘客腳下突然冒出白煙，接著火花四濺相當驚悚，乘客慌亂中伸腳想要踩熄冒火的行動電源卻無濟於事。這時只見穿著橘色衣服的船員現身，搬出滅火器即刻救援。突發意外引起周遭乘客尖叫騷動，這是澎湖往來離島的海南之星一號，31號下午抵達望安時，突然發生乘客行動電源爆炸的意外事件。從民眾拍下的畫面看到，客艙內部一陣兵荒馬亂，船員成功滅火後，趕緊把起火的行動電源丟出船艙外，結束一場虛驚。
釀禍的行動電源右上角被燒出一個大洞。（圖／民視新聞）
澎湖縣車船處課長鄭啟聰表示，這是從七美回程大概船上有140位客人，每天交通船只有當天往返一班船，行程沒有被耽誤到。行動電源爆炸的時候是直接掉到走道，所以對人員也沒有什麼傷害，掉到地板是鐵的甲板，所以也沒有什麼財務損失。釀禍的行動電源右上角被燒出一個大洞，這起意外還好船員處置的得宜，沒有造成人員傷亡，否則一旦在封閉船艙引發火災，後果恐怕不堪設想。
