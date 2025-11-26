澎湖人愛心爆棚 林育夙90萬元募款12小時達標

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕兩度獲得總統教育獎的澎湖優秀子弟林育夙，網路發起的90萬元募款計畫，協助他前進亞帕運，一圓出國比賽的夢想，短短12小時內，90萬元目標額已達標，育夙感謝所有願意伸出援手的朋友們，並以身為澎湖人為榮，一定會妥善利用善款、刻苦訓練，為澎湖在世界體育舞台爭光。

林育夙表示，從25日凌晨2點半發布募款文，只過了12小時，沒預料到會這麼順利，感動得說不出話來，要特別感謝所有澎湖的鄉親，雖然人在台北，卻能感受到家鄉的力量這麼快，謝謝澎湖人願意相挺，以身為澎湖人為榮。

林育夙說，這麼多年來，自己一直堅持代表澎湖出賽全障運，儘管因此失去了很多資源與機會，但却從未後悔，因為自己非常清楚，是澎湖這片土地培養出來的，永遠會秉持初衷：「把榮耀留在澎湖。」。

林育夙表示，此時此刻真的感動不已，謝謝每一位幫助自己的人，承諾一定會全力以赴，達成許下的承諾，也絕對不會辜負大家對育夙的期待。募款目標已順利達標，將不再接受後續捐款。

