澎湖元宵限定 澎管處推特色文化旅遊乞龜祈福送公仔

▲參加澎管處舉辦澎湖元宵乞龜文化×訪古輕旅行的遊客大合照。（圖：澎管處提供）

澎湖元宵乞龜文化深具地方特色，是澎湖人共同的宗教情感與生活記憶，也是旅客體驗「文化＋觀光」的最佳題材。觀光署澎湖國家風景區管理處為推廣澎湖特有的元宵乞龜文化，並深化澎湖秋冬季旅遊魅力，特推出「2026澎湖元宵訪古乞龜樂」主題遊程推廣計畫，除與澎湖縣政府文化局合作推出廟宇集章活動、元宵賞龜祈福專車外，本次更邀請全臺合法旅行業者參與，共同打造具文化深度、永續價值且富含澎湖在地人文底蘊的主題旅遊產品。

元宵節為傳統農曆新年的重要節慶，也是澎湖每年觀光的重要開端，澎湖元宵節「乞龜祈福」更是世代傳承的特色文化，承載祈安、納福與社區記憶。本計畫以「元宵乞龜文化」為主軸，串聯廟宇古蹟巡禮、文化故事導覽、祈福儀式體驗、傳統工藝、美食品味等活動，期待讓旅客以更深度的方式認識澎湖的文化能量與海島生活之美。

為鼓勵旅行業者規劃二至三天的澎湖深度主題遊程，澎管處特提供限量宣傳禮品，包括「2026綠蠵龜主題搖頭公仔」與「2026元宵祈福紀念幣」，共計一千份，供旅行團旅客使用，以提升遊程吸引力並擴大推廣效益。活動期間自一一五年三月二日起至三月六日止，旅行社須於申請截止前（一一五年二月十五日上午七時整或額滿為止）完成申請，並於行程結束後檢附相關佐證資料（每團需滿十二人以上、使用合法交通工具並入住合法旅宿，始得申請），詳澎管處計畫內容，旅行業者活動申請表可至：（https://reurl.cc/oKXG0D）查看。

澎管處除了誠摯歡迎全臺旅行社踴躍組團參與本次主題遊程推廣外，並預告將於一一五年三月三日至三月五日期間，針對自由行旅客及在地鄉親，推出期間限定的 「賞龜祈福專車」。凡完成報名並實際參與行程者，皆可獲贈 「2026綠蠵龜主題搖頭公仔」 與 「2026元宵祈福紀念幣」 各一份，與旅行團旅客同享元宵限定好禮，增添參與節慶的紀念價值與收藏意義。

此外，為擴大元宵節活動參與層面、提升整體節慶趣味性與互動體驗，旅行業者於遊程規劃更可結合由澎湖縣文化局主辦所推2026年「超級龜龜」澎湖元宵乞龜集章活動，透過走訪廟宇與指定活動據點進行集章，旅客除可深入體驗澎湖元宵乞龜文化外，還有機會獲得限量紀念好禮及參加摸彩，讓傳統節慶在寓教於樂中更加生動有感。相關活動資訊詳情，請密切關注澎管處官網及粉絲專頁。