澎湖元旦升旗暨慢跑登場 陳光復與鄉親迎向2026

▲參加升旗及慢跑民眾踴躍。

【互傳媒／記者 張文琦／澎湖 報導】2026年第一天，澎湖縣政府在縣府廣場舉辦元旦升旗典禮暨慢跑活動，轄內各機關、學校、事業單位、社團、部隊代表及鄉親齊聚，與縣長陳光復共唱國歌。隨著國旗冉冉升起，不僅揭開新年的序幕，也象徵澎湖迎向嶄新的能量與不斷上升的希望。

陳光復說，中華民國是一個值得驕傲的國家，人民素質高、社會穩定，擁有完善的醫療體系與全民健保制度，外匯存底充沛，醫療技術與公共衛生表現名列世界前茅；高科技晶片製造更在全球供應鏈中占有關鍵地位，展現堅實的經濟實力。身為中華民國的國民，我們熱愛這片土地，也以國家的成就為榮。在2026年的第一個早晨，大家齊聚一堂，透過升旗典禮表達對國家的認同與守護的決心。

陳光復表示，回顧過去一年，縣府團隊持續推動基礎建設、醫療、文化、運動、長照、社會福利及觀光發展，各項施政穩定推進，成果逐步累積。尤其減債有成，實踐「福利好、債務減、建設多」的施政目標，並榮獲「最佳育兒友善城市」殊榮，讓鄉親對生活在澎湖的幸福感更有感、也更有信心。

展望2026年，陳光復指出，縣府團隊將持續秉持為民服務的初心，懷抱對土地的熱愛，帶領澎湖穩健向前，讓孩子安心成長、青年勇敢追夢、壯年放心打拼、長輩獲得妥善照顧，落實「全齡關懷、世代共好」，共同守護澎湖的幸福。

升旗典禮由馬公高中、馬公國中管樂團擔任國歌及升旗歌演奏，並由菊之音管絃樂團及馬公國小音樂班領唱國歌；為增添元旦歡樂氣氛，縣府也安排中山國小太鼓演出，以及案山社區發展協會帶來活力四射的舞蹈表演。典禮結束後，隨即進行「全民齊心向前跑」慢跑活動，眾人自縣府廣場出發，沿治平路、民族路、介壽路、順承門、中山路及中正路慢跑一圈，再返回縣府，以健康與活力展開2026年。