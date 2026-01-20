澎湖全國中小學籃球冬季聯賽開打 陽明國小首日2連勝

高雄陽明國小曾奕楷發揮一打五能力，切入上籃。（澎湖縣政府提供）

記者陳建興／台北報導

由澎湖縣政府教育處主辦的「2026澎湖全國國民中小學籃球冬季聯賽」，19日在澎湖三地場館開打，共有來自全國 16 縣市、共計 62 支籃球勁旅將齊聚菊島點燃戰火，其中有48支球隊自台灣本島遠征渡海而來參賽。

來自高雄的陽明國小籃球隊以非體育班之姿首日摘下二連勝，帶隊教練林銘羣為澎湖在地人，這次率隊返鄉在鄉親父老面前開出一日二勝紅盤，分別以57：32和45：30擊敗新竹雙溪國小與地主澎湖馬公國小。

談到雙重賽他內心相當激動，自小便是體育班籃球隊學生，經常離家背井到外地四處比賽，也因工作而南漂至高雄，這次有機會帶著兒子林京瀚返鄉為校爭光，他說以前不曾在家鄉比賽，現在偕同兒子站在這塊土地的球場上出賽並拿下勝利非常感動。

林銘羣教練笑說隊上有很多小球員不曾搭過飛機，得知要坐飛機渡海來澎湖比賽後興奮不已，八點的飛機五點就出現在機場裡了，還以為是要出國比賽。

高雄陽明國小籃球隊林京瀚。（澎湖縣政府提供）

陽明國小隊長曾奕楷接觸籃球運動已有六年之久，現在是小六的他搭飛機去外地比賽的經驗卻相當豐富，這已是他第二次以客隊之姿來澎湖踢館，二年前也曾飛到對岸大陸地區交流出賽。他最喜歡NBA金州勇士隊的看板球星Stephen Curry，因為相當欣賞他的球商與無球跑動，尤其是投射能力。

澎湖縣議會副議長藍凱元也偕同前職籃球星洪長青前來觀賽，他是這次中小學冬季聯賽的重要推手之一，藍凱元議員回憶起三年前與小學體總理事長陳煥修共同在澎湖為喜歡籃球的小朋友舉辦公益籃球訓練營後，便決心攜手打造澎湖成為離島籃球發展重鎮，期盼能舉辦大型聯賽，除了以球會友之外，更希望能帶動島內觀光，也能挖掘出更多像前新竹攻城獅球星呂奇旻和高雄海神呂威霆的籃球人才。

他進一步強調，高中跟大學時期都在美國，受到許多運動文化的薰陶，回到家鄉後雖然在政壇服務，卻不曾忘卻對運動的熱情，除了積極爭取澎湖在地體育發展的預算之外，更多經費是他自掏腰包無怨無悔的付出，他更強調，「要讓澎湖的體育發展起飛光靠他一人是絕對無法做到的。」因此他延攬前職籃澎湖在地球星洪長青當他辦公室主任，經常為體育政策做出獻計擘劃，也經常委託澎湖縣政府教育處舉辦更多體育相關活動，今年首屆的「中小學籃球冬季聯賽」教育處也是居功厥偉的推手。

藍凱元副議長最後補充說「目前計畫下一屆能邀請日韓中小學球隊出賽，希望能攜手縣政府打造運動休閒城市，達到『運動帶動觀光、觀光產業支持運動發展』，留住更多當地人才。」