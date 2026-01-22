澎湖全國中小學籃球冬季聯賽 新北安坑搶得六男甲組冠軍戰門票

六男甲新北安坑國小童于睿帶球過人。（澎湖縣政府提供）

記者陳建興／台北報導

2026澎湖全國國民中小學籃球冬季聯賽」邁入第四天賽事，今（22）日於澎湖四個場館進行預賽最終賽程，各隊為爭奪季後賽資格展開一番苦戰。 地主澎湖中興國小於自家場館迎戰前來挑戰的台中TOP，對方動員大批應援團加油打氣，現場掌聲與噓聲交織，令主客場氛圍難分。中興國小11號主力黃童沁憑藉171公分的身高優勢，幾乎包辦全隊籃板，並靠著天生臂展送出5記阻攻（火鍋）；因運動能力優異，他持球時間較長且從1號位打到5號位，雖個人獨拿18分，卻在末段體力不濟。比賽剩餘兩分鐘時球隊僅落後3分，可惜最終僅靠罰球追回1分，以32：34惜敗。賽後他倍感懊惱，表示原想利用罰球故意彈框抓籃板補籃，未料因過早進場違例而錯失追平機會。

黃童沁坦言，由於在澎湖參賽經驗較少，處理球較欠缺經驗，希望畢業後能赴台灣本島國中就讀以自我提升；雖目前尚未遇到伯樂，但被問及若乏人問津時，他堅定表示：「那就去馬公國中並多充實自己。」他非常崇拜NBA湖人隊的詹姆斯（LeBron James），尤其嚮往其具氣勢的進攻球風，期許未來能與其看齊。

教練呂孟哲表示：「此役攸關晉級，球隊帶著五連勝氣勢，若獲勝便能以分組第一晉級。上半場雖以15：9領先，但在第三節黃童沁下場休息後，球隊頓失得分重心僅得6分，致使對手反超；雖然輸球，但能讓球員見識台灣球隊的強度，並感謝澎湖縣政府舉辦賽事讓全隊拓展視野。」他強調黃童沁是可造之材，希望能將他送往本島國中多加磨練。

新北安坑國小在六男甲組四強賽遭遇來自國境之南的屏東仁愛國小，原以為經驗豐富的安坑能輕鬆取勝，沒想到屏東仁愛展現強韌鬥志一路緊咬，開賽便打出5：1攻勢，半場結束更以20：21僅落後1分；第四節末段雙方僅剩2分差距，可惜仁愛在關鍵球處理經驗略遜一籌，終場以36：45敗北。

賽後屏東仁愛國小教練林揚軒認為：「沒想到比分如此接近，北部球隊在處理球的經驗與強度上確實優異。身為乙組球隊，我們抱著學習心態來到澎湖，希望汲取他隊優點並提升強度，球員們對於初次搭機參賽也感到緊張又興奮。」

中興國小11號主力黃童沁，幾乎包辦全隊籃板。（澎湖縣政府提供）

新北安坑獲勝後順利奪得冠軍賽門票。教練鄭元華表示：「賽前提醒球員，昨日交手僅贏1分，對方今日求勝意志必更強烈，因此略微調整陣容並強調求勝心態。」他特別指出，這是他首度執教校隊，認為校隊與俱樂部球隊最大的不同在於「血性」：「俱樂部球隊較具思考力，而校隊執行力強但較溫和怕犯錯。感謝澎湖縣政府舉辦優質賽事，讓我能驗收訓練成果，並觀察球員面對不同強度時的臨場表現。」