澎湖冬令發放 近千移工暖在心

來到澎湖的印尼籍漁工，生活艱辛，經歷冬季寒流，又隨著強烈的東北季風颳起，必須頂著寒風在海上作業。新的一年，澎湖慈濟志工舉辦愛心送暖活動，送來新年禮，幫助印尼籍移工度過寒冬，總共有960位移工參與，透過關懷與陪伴，讓他們身心靈獲得平靜，也感受這分暖意。

大家齊心協力，卸暖心物資。

印尼籍移工 M.Rokhim ：「我參與三年了 這是第二次當志工，我們是就是付出自己內心，主動來 大家互相幫忙，我就是覺得很感恩。」

印尼籍移工 Suhendro ：「參加這幾年 看見慈濟不分國家任何人，他們的愛是給大家需要的人，如果說 有需要我的話，如果時間上允許 肯定是可以幫忙的。」

澎湖慈濟，愛心送暖活動，第6年舉辦。

「紅溪河 首都雅加達最主要的河流，其中有1700公尺，以慈濟立碑為名 見證大愛。」

今年印尼籍移工多， 20多年前，慈濟整治紅溪河計畫的紀錄片，讓他們看了更有感。

印尼籍移工 Warnadi ：「看到你們 很好 謝謝你們。」

慈濟志工 呂靜茹：「藉由像我們今年有播放紅溪河的故事，讓他們回顧他們的故鄉。」

移民署澎湖縣服務站主任 江謀源：「透過這個活動，把他們聚在一起，然後也帶給他們冬天， 寒冷的冬天一些溫暖，我相信對他們來講是窩心的。」

翻譯志工陳莉蓮精通中文，有機會幫助家鄉同胞，她年年來。

翻譯志工 陳莉蓮：「重點是不是在於物質上，但是他們會感覺到 ，在慈濟 真的 在澎湖 在這裡，真的是有人在關懷。」

帶來愛心竹筒，這一刻他等了一年。

外籍移工 Asmuni：「在這裡 我有看到很多都會幫助人，所以我就拿竹筒來這邊，我希望我這個小小心意，也可以付出我的愛。」

祈禱歌聲中，打開手機燈，照亮彼此，心不再孤單。

