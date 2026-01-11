澎湖冬天也好玩！花海遊樂園1/24開張 新增熱鬧市集迎春節

今年澎湖花海以「花現新澎友」為主題，搭配市集營造春節新地標。(記者劉禹慶攝)

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖降雨量少，植樹種花不易，縣政府在澎湖休憩園區，每年都會打造冬日休閒場域，「花現新澎友」陪伴澎湖民眾過冬日假期，農曆春節期間也增加戶外踏青好去處，今年更新增市集活動，營造春節熱鬧氣氛，成為澎湖春節新地標。

為讓澎湖民眾在冬季與春節期間，也能擁有舒適、親切且具節慶感的休憩空間，澎湖縣政府主辦「2026澎湖縣冬日花海遊樂園《花現新澎友》」，自1月24日起於澎湖休憩園區展開，期望成為澎湖民眾春節期間「走春、散步、親子同遊」的生活場域。

此次花海活動特別以在地家庭與鄉親需求為出發點，規劃花海景觀、親子遊具、市集與週末舞台節目，讓澎湖民眾無需出島，也能在熟悉的生活圈中，享受節慶氛圍與休閒時光。活動現場打造1.8公頃花海景觀，搭配氣墊設施、旋轉木馬與小火車等親子遊憩空間，提供孩子放電、長輩散步、全家共遊的多元選擇。春節期間亦安排各類表演與節慶互動，讓鄉親在日常生活中，自然走進活動場域。

「花現新澎友」不以短暫熱鬧為唯一目標，而是希望在冬季淡季，為澎湖打造一處能被重複使用、常態造訪的公共休憩空間，陪伴民眾度過冬日與春節假期，同時解決澎湖大型室內場館不足問題，農曆春節有個戶外踏青旅遊好去處。

為讓澎湖民眾在冬季與春節期間，也能擁有舒適、親切且具節慶感的休憩空間，澎湖縣政府主辦「2026澎湖縣冬日花海遊樂園」。(記者劉禹慶攝)

