澎湖冬日花海遊樂園開幕 20萬株矮牽牛迎新春

【互傳媒／記者 張文琦／澎湖 報導】「2026 花現新澎友—澎湖冬日花海遊樂園」24日於澎湖休憩園區盛大開幕。此次活動結合馬年意象，於園區內種植超過20萬株矮牽牛，打造面積達1.8公頃、繽紛絢麗的壯麗花海景致，並融合舞臺表演、文創市集、氣墊王國、各式遊樂設施及小火車遊園等多元主題活動，陪伴鄉親與遊客歡喜迎新春，展期一路至3月3日，邀請大家共賞冬日花海的浪漫與歡樂。

澎湖縣長陳光復特地到場，與大小朋友一起同樂，沿途逛市集、發送「馬上有錢」、「大吉大利」春聯，並坐上遊園小火車欣賞沿途花海美景。他也誠摯邀請鄉親及遊客於春節連假攜家帶眷前來賞花、遊玩，感受澎湖冬季獨有的溫馨節慶氛圍。

陳光復指出，今年春節花海已邁入第11年，在經驗累積與跨局處通力合作下，特別結合工策會與縣府多個單位，引入文創市集，邀請在地青年與文創業者進駐，在優美花海中展現地方創意與產業活力；同時以「花海遊樂園」為主軸，規劃海盜船、氣墊王國等多樣化遊樂設施，並安排親子舞臺表演與互動節目，打造友善親子休憩空間，讓孩子盡情玩樂、家長安心陪伴，增進家庭情感交流。

陳光復強調，縣府將持續用心經營，豐富冬季觀光內涵，讓澎湖即使在旅遊淡季，也能展現截然不同的迷人風貌，吸引更多遊客前來，帶動地方經濟與觀光發展，逐步實現「四季皆可遊、處處有亮點」的施政目標。

縣府表示，澎湖除了擁有遼闊迷人的海景與壯麗獨特的地質地景，在縣府團隊用心規劃與長期投入下，也成功打造出大片賞心悅目的冬季花海。自104年陳縣長上任以來，即積極推動春節花海計畫，克服冬季強風、高鹽分等嚴苛自然環境限制，逐步累積種植經驗與技術，成功將花海打造為澎湖春節期間最具代表性的觀光亮點之一，吸引大批鄉親與遊客年年造訪。

今日開幕活動特別邀請 Ace G 舞團帶來精彩開場演出，並安排 MOMO 家族「櫻花姐姐」、「檸檬哥哥」與現場小朋友一同唱跳互動，氣氛熱鬧溫馨。

活動自1月24日起至3月3日止，每日開放時間為10時至17時，除夕（2月16日）休園一天；農曆大年初一至初五每日14時推出新春特別節目，閉幕當日（3月3日）下午16時則邀請《紅人榜》歌手柯瑞勝壓軸演出，誠摯歡迎澎湖鄉親與全國遊客共襄盛舉，一同走進花海、迎接嶄新的一年。