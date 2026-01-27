澎湖冬遊消費券倒數 遊客把握最後機會

（中央社澎湖縣27日電）澎湖縣政府為促進澎湖冬季觀光推出的「2025冬遊澎湖消費券」活動進入倒數階段，使用期限至115年2月6日止，縣府旅遊處呼籲民眾把握最後機會，到澎湖旅遊。

澎湖縣政府為推廣冬季旅遊、刺激離島觀光消費，自民國114年11月起推出「2025冬遊澎湖消費券」活動。非澎湖縣籍旅客憑登機證或船票紙本正本、合法旅宿入住證明及限定身分證明文件，即可兌領500元消費券，可於澎湖縣內合法店家消費，並可參加刮刮樂。活動將持續至115年1月31日，兌換期限至2月6日。

廣告 廣告

旅遊處表示，「2025冬遊澎湖消費券」活動共投入新台幣4000萬元經費，準備7萬5000份消費券並結合刮刮樂與抽大獎活動，同時可免費搭乘全縣公車、澎湖好行北環、湖西、澎南3路線，並免費參觀縣內10大文化場館，歡迎把握到澎湖一遊，享受冬遊澎湖。

縣府提醒，「2025冬遊澎湖消費券」活動雖至1月31日截止，但兌換期限至2月6日止；至於收取消費券商家的請款作業，最晚在2月28日前完成申請。（編輯：黃世雅）1150127