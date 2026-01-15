澎湖前議長劉陳昭玲 改判7年6月

曾創下地方自治史「議長六連霸」紀錄的國民黨籍前澎湖縣議員劉陳昭玲，被控藉議長職務機會收錢安插人事，澎湖地院依不違背職務收受賄賂罪重判10年2月，案經上訴，因劉陳昭玲對起訴事實均認罪、繳回犯罪所得，高等法院高雄分院15日宣判，劉陳昭玲改判有期徒刑7年6月、褫奪公權4年，同案被告機要祕書陳淑美則改判2年8月、褫奪公權2年，全案可上訴。

劉陳昭玲創下10屆當選議員，並6次連任議長大位紀錄，在地方政壇被視為「喊水會結凍」的澎湖王。然而她在民國113年間爆出收賄醜聞，施壓車船處預算、文光國小校護人事，以及消防局、衛生局職缺陞遷等5案、6罪，完成人事案後，便以賣包包、送禮、捐獻廟宇等名義，向「買官者」索賄，從106年至110年共收受176萬元，案發後她歷經近4個月羈押，以1000萬元高額保金交保，並辭去議長與議員職務，結束政壇生涯。

一審澎湖地方法院判處劉陳昭玲10年2月徒刑，陳淑美則遭判3年10月，各褫奪公權6年、3年；二審法官以劉陳昭玲年近70歲，已辭去議員，加上健康狀況不佳等因素，改判7年6月徒刑，陳淑美改判2年8月徒刑。

二審判決引發地方關注，不少人發現，劉陳昭玲官司纏身後，已從當年意氣風發轉為低調沉潛，生活重心有巨大轉變，辭去議員專心處理官司，深入簡出幾乎與外界斷了聯繫。據親近人士透露，劉陳昭玲離開議會後，潛心向佛，或到老人之家從事公益。