澎湖北寮海岸「摩西分海」淨灘 也發現太陽能光電板海廢
〔記者劉禹慶／澎湖報導〕丹娜絲颱風造成南部地區多處太陽能光電設施受損，許多光電板遭受破壞，不僅堆積在台灣本島海岸線，也飄洋過海抵澎，繼林投沙灘發現殘骸，湖西鄉公所今(22)日辦理「北寮海岸淨灘活動」，赫然發現太陽能光電板海廢，由於材質相當沉重，出動多名壯漢合力才能清除。
湖西鄉公所今年4月已在北寮著名的「摩西分海」海岸辦理過淨灘，此次舊地重遊並非錦上添花，而是綿長的海岸線東側，堆置著大量大理石充當消波塊護土固沙，但岩塊之間的縫隙，更容易堆積海漂垃圾，隨著冬季到來，凜冽的東北季風吹起，目前北寮海岸已經布滿大量垃圾及浮木。
此次淨灘工作極具挑戰性；由於海岸邊的岩塊堆積不平整且縫隙多，加上海岸濕滑，參與者必須頂著凜冽的東北季風進行作業。為此，主辦單位特別提醒各熱心參與單位及民眾，務必穿著止滑防滑的鞋子，並做好萬全的防護措施，以確保自身安全、避免發生危險。
活動獲得各單位響應，包括澎管處、澎湖縣政府環保局、空軍馬公基地勤務隊、湖西鄉民代表會、台電澎湖區營業處、台電尖山發電廠、台灣中油公司澎湖營業處、澎湖縣救國團團委會、湖西國中等單位踴躍參與；北寮村及南寮村也發動在地居民熱情加入，超過450人頂著強烈的東北季風，守護海洋環境。此次淨灘清理木頭2000公斤、寶特瓶500公斤、保麗龍400公斤、鐵罐300公斤、浮標與浮球400公斤、垃圾900公斤、漁網250公斤。
