澎湖北辰市場凌晨大火 多個攤位燒毀
〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖最大雜貨市場馬公北辰市場，今(13)日清晨突傳火警，適逢鳳凰颱風海陸警報解除，但外圍環流帶來雷雨胞仍在澎湖上空徘徊，雨勢不斷，卻無法遏阻火勢蔓延，火舌迅速吞噬1樓攤商區多個攤位，現場警報聲四起，澎湖縣政府消防局據報後，出動多輛消防車趕往馳援，警方也派員封鎖多個出入口，防止閒雜人等進出，影響救災進度。
澎湖縣政府消防局調查指出，今日凌晨1時18分接獲民眾報案指稱，馬公市大智街18巷4號正前方攤位發生火警，請求派遣人車前往搶救。消防局獲報後，立即出動第一大隊、馬公、澎南及白沙分隊共8車19人前往，由副大隊長朱偉靖指揮搶救，並請馬公港務消防分隊支援1車2人，搶救人車共計9車21人。
勤務人員到達現場回報，確認現場係馬公市大智街18巷4號正前方多個攤位起火燃燒，立即部署水線搶救，火勢於1時54分控制，2時01分撲滅，燃燒面積約40平方公尺。
有關詳細起火原因、燒毀攤販數量及財物損失，將由消防局火災調查科進行後續調查。
現場一度傳出是變電箱爆炸起火，但北辰市場變電箱在地下室，距離1樓火場仍有段距離，可能性不大；另也傳出可能是遊民或外勞在內遊蕩，疑似有人為縱火的可能，但詳細失火原因仍有待火調小組鑑定報告出爐後才能確定，也讓外界再度正視公共場所入夜後安全管理問題。
