澎湖區漁會可免費沖洗漁港碼頭階梯 給漁民安全上下船環境

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕漁港是每一艘漁船停泊的港灣，由於潮汐出現落差，上下船都仰賴港邊階梯，但往往因海水漲退導致階梯濕滑，導致漁民不慎跌倒成傷或落海意外，澎湖區漁會為了讓漁民出海與返港更加安心，特別推出免費「漁港碼頭階梯沖洗」服務，協助清理各漁港因青苔滋生而變得濕滑的階梯。

澎湖因潮差大，碼頭階梯受海風與潮汐影響，常覆滿青苔，不少漁民清晨急忙出海及深夜返航之際，一不留意就可能滑倒受傷。並曾傳出外籍漁工酒後返船休息，疑因不勝酒力，一腳踩空或因未注意階梯濕滑，不慎落海身亡的意外，因此提供一條安全上下船的路，成為澎湖區漁會責無旁貸的工作。

廣告 廣告

澎湖區漁會了解漁民的辛勞，並避免憾事持續發生，決定主動提供免費階梯沖洗協助，讓每一位漁民在碼頭作業都能安心踩穩，並消除隱藏的危險因子。尤其漁民都是漁會的頭家，為漁民服務及保障爭取漁民權益，更是漁會職責，讓漁民安全上下船是最基本要求，澎湖區漁會由細微處著手，照顧澎湖漁民的生命安全。

澎湖區漁會總幹事顏德福表示，漁民的安全，就是漁會最掛心的事，希望每位漁民都能出海平安、收穫滿滿返航。若各漁港有清潔需求，漁民朋友皆可隨時與漁會聯繫，漁會會儘速安排人員前往協助。聯絡電話：06-9262131分機22(薛先生)

【看原文連結】

更多自由時報報導

台灣鯛烏龍檢驗事件 陳其邁三度致歉：賠償養殖戶及全聯所有損失

台灣「百億富豪人數」曝光！總人數超車日、韓 還勝歐洲這國家

鯛魚排禁藥烏龍！ 女研究助理連夜偵訊認「操作不當」

竹北人行道10隻帝王蟹趴趴走！網笑喊：已經富到這程度

