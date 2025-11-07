澎湖區漁會放流馬糞海膽種苗 守護海洋生機

（中央社澎湖縣7日電）澎湖區漁會今天在澎湖沿近海域放流5000顆馬糞海膽種苗，期盼藉由實際行動增裕澎湖海洋生態環境，讓漁業資源永續。

澎湖區漁會放流馬糞海膽種苗活動，今天由總幹事顏德福帶領漁民、學校與社區共同搭船出海，在沿近海域放流5000顆馬糞海膽種苗，以實際行動善盡社會企業責任。

顏德福表示，這次放流的海膽由民間專業養殖業者人工繁殖育成，每顆體型約2至4公分大，經適度馴化後適合放流棲地。以每月成長1公分推算，可趕上明年海膽開放採捕期，漁會也將與縣府及學術單位合作進行放流後追蹤與環境監測，建立海洋資源復育的長期資料庫。

顏德福說，保護海洋並非單一單位的責任，而是全民共同的使命。澎湖區漁會將持續以「社會企業責任」為核心，結合各單位推動更多生態友善行動，讓「澎湖的海」成為永續與希望的象徵。（編輯：謝雅竹）1141107