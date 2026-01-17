澎湖區漁會邀親子包水餃 贊助低收戶子弟赴台面試旅費

澎湖區漁會舉行包石斑魚水餃食魚教育，推廣澎湖食魚文化。(記者劉禹慶攝)

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕石斑魚也能入餡！澎湖區漁會今(17)、明(18)日舉行石斑魚水餃體驗營，不僅透過親子料理體驗結合食魚教育，將活動報名費全數捐助予馬公高中及澎湖海事低收入戶學生，作為其赴台升學面試之交通補助經費。

澎湖區漁會總幹事顏德福表示，澎湖地處離島，學生在升學過程中，常需多次往返台灣本島參加甄試與面談，對經濟弱勢家庭而言，旅費往往成為沉重負擔。希望透過具體可行的公益行動，讓孩子們不因距離與經濟條件而錯失升學機會，安心跨海追尋自己的未來。

此次活動以澎湖在地養殖石斑魚為主要食材，規劃親子共同參與的水餃製作體驗，由專業講師帶領，讓平時較少下廚的家長與孩子能一同動手完成料理，在互動中增進家庭情感，也深化對在地漁業與海洋食材的認識。每組參與家庭除可帶回約60顆石斑魚水餃外，現場亦加贈海鮮湯品組，讓公益付出同時也能收穫滿滿。

總幹事強調，此活動採「零利潤」方式辦理，每組400元報名費將全數捐出，專款專用於協助學生交通補助，期盼透過社會大眾的參與，凝聚更多善意與力量，讓澎湖的孩子在逐夢路上不再孤單。未來澎湖區漁會也將持續結合漁業特色、食魚教育與社會關懷，推動更多兼具產業推廣與公益價值的活動，讓澎湖優質海味成為連結社會溫暖的重要媒介。

包石斑魚水餃食魚教育，報名費用捐贈赴台澎湖學子面試費用。(記者劉禹慶攝)

