澎湖區漁會食魚教育推廣列車 開抵海豚故鄉沙港國小

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澎湖區漁會總幹事顏德福(左二)，與沙港國小校長林宗彥合作推廣食魚教育。(記者劉禹慶攝)

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖區漁會食魚教育推廣列車，由總幹事顏德福領軍，開抵海豚故鄉沙港國小，舉行巧手製作花枝丸體驗課程，受到師生歡迎，透過寓教於樂的方式，帶領學生認識澎湖豐富的海洋資源，並能大啖美食、分辨頭足類海洋生物，讓學童收穫滿滿。

活動一開始，由漁會講師向學生介紹澎湖常見的頭足類生物，包括花枝、章魚及鎖管等種類，並說明牠們的生活習性、外型特徵及營養價值。

隨後進入最受期待的DIY體驗課程。漁會準備新鮮花枝漿，指導學生親手製作造型花枝丸。孩子們發揮創意，將花枝丸捏成各種可愛造型，有星星、愛心及動物圖案等，過程中笑聲不斷。看著自己完成的作品，學生們臉上都露出開心的笑容。

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完成塑形後，工作人員將花枝丸放入油鍋中現場油炸，不久陣陣香氣撲鼻而來。當熱騰騰的花枝丸出鍋後，學生們迫不及待品嘗自己親手製作的成果，紛紛直呼「好好吃！」，享用澎湖美食。

澎湖區漁會表示，食魚教育不僅能提升學童對海洋生態與漁業文化的認識，也能培養健康飲食觀念，了解在地漁產品的特色與價值。未來將持續深入校園推廣食魚教育，讓更多學童從認識海洋、親近海洋開始，進一步支持在地漁業發展，傳承珍貴的海洋文化資產。

澎湖區漁會食魚推廣列車，開抵海豚故鄉沙港國小。(記者劉禹慶攝)

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