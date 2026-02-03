澎湖南方四島遊憩活動宣導講座 受理報名

為建立大眾生態旅遊觀念，並深化對海洋環境保護的認識，內政部國家公園署海洋國家公園管理處（海管處）將於今年三月六日上午十時於澎湖海洋地質公園中心辦理「一一五年澎湖南方四島國家公園遊憩活動宣導講座」，內容包含南方四島的遊憩注意事項、棘冠海星的分布情形與通報，以及無痕海島與靜心漫遊的旅遊方式。活動報名時間自即日起至三月一日止，歡迎有興趣的民眾報名參加。(見圖)

主辦單位今(三)日說明，澎湖南方四島國家公園擁有多樣的珊瑚礁生態、海洋生物及獨特的海島景觀，是極具價值的生態旅遊場域；這些自然資源同時也相當脆弱，若缺乏永續的遊憩觀念，容易對生態環境造成長期影響。去年於南方四島海域發現棘冠海星異常分布情形後，更突顯提升民眾注意環境變化與參與保護行動的重要性。

今年度辦理「澎湖南方四島遊憩活動宣導講座」，以一般民眾與旅遊業者為主要宣導對象，透過淺顯易懂的方式，介紹南方四島的遊憩注意事項、棘冠海星的生態角色與通報方式，以及無痕海島旅遊的實踐方法，並結合東嶼坪島嶼特色，引導民眾以「慢遊、細看、友善環境」的方式認識這片蔚藍秘境；讓民眾在參與講座的過程中，逐步建立正確且可實踐的生態旅遊行為，並進行現場討論交流。

該講座將於三月六日上午十時在澎湖海洋地質公園中心地下一樓視聽室辦理，共開放七十位名額；該活動需事先線上報名，報名時間自即日起至三月一日止(額滿提前終止報名)，報名網址：https://reurl.cc/dqb3Q2，歡迎民眾踴躍參加，與海管處共同為澎湖南方四島國家公園創造更優質的生態旅遊環境。