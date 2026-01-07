澎湖各飯店業者迎馬年 紛紛推出春節年菜

（中央社澎湖縣7日電）為迎接「丙午火馬年」，澎湖包括昇恆昌澎澄飯店、福朋喜來登酒店及雅霖大飯店等業者紛紛推出春節年菜，甚至還有業者提供年菜外帶服務，讓民眾過年在家也能享受到飯店的好味道。

昇恆昌澎澄飯店今天推出「神馬攏賀呷年菜」，包括有海陸雙饗圍爐饗宴及多款外帶年菜，含有「經典台味」、「澎湖在地海鮮」與「創意潮粵料理」等，為新春團圓注入獨一無二的餐桌記憶。

澎澄飯店表示，今年的「神馬攏賀呷年菜」，由擅長潮州與粵菜的港籍主廚親自操刀，其中以「羊肚菌松露鮑魚塔」、「深海龍膽三吃」、「福建老酒佛跳牆」、「禦寒雙冬羊腩煲」等料理獨具風味，都是今年限定；除內用圍爐宴外，還有精緻年菜外帶。

福朋喜來登酒店推出「金馬開運年菜」，有多人圍爐宴與單點年菜2款，包括有花膠珠貝佛跳牆、明爐香烤櫻桃鴨、鴻福獅頭海鮮鍋、櫻花蝦烏魚子米糕、蒜香油淋脆皮雞等海陸經典美味，均由行政總主廚親手研製。

雅霖大飯店則強調，年菜不用煩惱，也不用整套，推出「單打自由配、除夕圍爐最對味」，提供澎湖在地風味的紅燒牛腩、蔥爆鮮蟹等海鮮與肉類多樣化菜色，還有佛跳牆、烏骨雞湯等。（編輯：黃名璽）1150107