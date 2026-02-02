澎湖國際海上花火節拓廣國際市場 今年首發團將有500名日客

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府為拓展國際觀光客源，近年來積極赴日與日本觀光業界、地方政府及相關單位深化交流合作，並偕同工商策進會、文化局及相關公協會辦理旅遊推廣活動、參加大型旅遊展覽，透過實體宣傳、業者媒合及市場推廣等方式，逐步累積澎湖於日本市場的知名度與好感度，並以「台灣的夏威夷」包裝澎湖旅遊。

經過多年的努力，今年度花火節迎來具體的成效，日本當地知名旅遊業者日本阪急交通社將以企業贊助方式參與「澎湖國際海上花火節」，並規劃辦理企業主題之夜，成為花火節首個海外企業合作案例。日本阪急預計於6月4日帶領500名日本旅客抵澎實地體驗花火節盛況，展現澎湖對日觀光推廣的成果。另據日方表示，上半年尚規劃至少10團日本旅客至澎湖從事觀光旅遊活動，顯示日本市場對澎湖旅遊的關注度持續升溫。

澎湖縣政府指出，澎湖國際海上花火節已成為台灣最具代表性的觀光活動之一，並連續多年獲得交通部觀光署台灣觀光雙年曆國際級活動評鑑認可，不僅帶動澎湖整體觀光發展，也逐步建構成為結合觀光、文化與城市品牌行銷的重要平台。

根據澎湖縣政府規劃，澎湖國際海上花火節不僅是一場煙火展演，更是一個整合觀光行銷、城市品牌與產業合作的開放平台。誠摯邀請有志投入觀光、文化及品牌行銷的企業與團體，與澎湖攜手合作，透過澎湖國際海上花火節這個國際舞台，拓展品牌影響力，並共同為澎湖打造更具深度與競爭力的觀光品牌。

