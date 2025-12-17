澎湖地區執法團隊齊聚 展現維護治安決心 (圖)

[Newtalk新聞] 國民黨和民眾黨聯手惡修財劃法、強推反年改，行政院提出覆議又遭藍白否決，府院15日宣布「不公布、不副署」來反制，綠營和台派支持者一片叫好，藍白陣營則批評毀憲獨裁。對此，曾任行政院長的總統府資政謝長廷透過臉書力挺行政院長卓榮泰，他並表示，不副署並沒有所謂「違憲」疑慮，反而能為當前政治僵局注入巨大能量！立法院可以提倒閣，讓卓榮泰下台。多數黨立委不敢提倒閣，就是對自己的柸葛言行沒有信心得到人民支持，擔心國會被解散再選會落選而已。 謝長廷16日在臉書發文寫道：「卓榮泰是太上皇？！『卓榮泰、太上皇、毀憲！罪人！』我在吃牛肉麵的小店，從右上角電視機傳來尖銳的聲音，嚇我一跳，卓院長是太上皇？那我這位前院長不就要升級為『無上皇』了！仔細一看，才知道是卓院長宣布拒絕副署財劃法等違憲法律，因而引來尖銳的質疑和批判。我一直認為最理想的政黨政治是『競爭與合作，壯大台灣』、比較差的是『對立與內耗，弱化國力』、最壞的是『杯葛與僵持，政府失能』。」 謝長廷指出：「目前台灣已經是最壞狀況，不僅危及國家安全，也影響對外談判的信用，但立法院是最高立法機關，要立什麼法律？通過或不通過什麼預算，似乎誰也

新頭殼 ・ 6 小時前 ・ 352