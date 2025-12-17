澎湖地區執法團隊齊聚 展現維護治安決心

（中央社澎湖縣17日電）澎湖地檢署15日召開澎湖地區檢警聯席會議，由檢察長周士榆主持，並邀請退休檢察官陳瑞仁，以「警調與國民法庭之關係」進行專題演講，以行動展現打擊犯罪、維護澎湖地區治安的決心。

澎湖地檢署今天發布新聞稿指出，澎湖地區檢警聯席會議15日在澎湖縣警察局禮堂舉行，澎湖地區執法團隊齊聚一堂。

周士榆表示，澎湖地檢署在各類刑案偵辦上，維持極高的辦案正確性與定罪率。感謝澎湖轄區執法單位提供堅實後盾，而檢警聯席會議是澎湖檢、警、調、軍、獄政、海巡及縣府相關單位交流及聯繫平台，凝聚執法共識，提升整體偵查效能。

周士榆指出，澎湖以海洋、觀光立縣，地檢署創立打擊非法漁撈平台，及「環保聯合稽查小組」不定期聯合稽查行動，迅速追緝不法，對轄區內犯罪有相當大的嚇阻作用，未來仍一棒接一棒，持續主動查緝。

台灣高等檢察署高雄檢察分署檢察長朱家崎則肯定澎湖檢警等單位，他說，在案件愈來愈難偵辦、也愈來愈多的情況下，還能有亮麗的成果，感謝在地的檢警調等的投入與熱忱，以及法官的支持。

此外，周士榆在會議結論指出多項工作重點，他說，明年起國民法官法擴大適用範圍、持續強力做好打詐與阻詐工作、新世代反毒策略綱領四大目標、施用毒品個案協助轉介各項服務、提供貫穿式保護、強化環保、維護國土案件及妨害綠能產業發展之不法犯罪案件和地方選舉等工作，其中地方選舉各單位及早規劃佈局，嚴查賄選、賭盤、假訊息、境外勢力與資金介選，維護公平的選舉及平穩的社會秩序。（編輯：李淑華）1141217