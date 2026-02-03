澎湖地方掀現金加碼潮！ 望安鄉居民年後可領1.5萬

中央普發1萬元現金政策實施後，澎湖縣內掀起地方政府加碼熱潮。七美鄉通過振興經濟禮金案，宣布每位鄉民可領1萬元；望安鄉日前提交的「振興經濟禮金發放案」，在代表會主動提高預算下，從原規劃的1萬元增至1.5萬元。

中央普發1萬元現金政策實施後，澎湖縣內掀起地方政府加碼熱潮。（示意圖／中天新聞）

最早宣布加碼的白沙鄉，已將振興禮金1萬元發放完畢。該鄉2日再度宣布新措施，針對設籍當地的兒童發放春節禮金，發放對象為0至12歲（含12歲以上未滿13歲）兒童，2013年1月2日以後出生、且已於2026年1月1日前完成戶籍登記者，每人可獲1000元，預計春節前入帳。

人口數較多的馬公市與湖西鄉，因財政負擔考量，原先傾向不跟進。馬公市人口約6.4萬人，若比照其他鄉鎮每人發放1萬元，總支出將達6.4億元，財政完全無法負荷。湖西鄉雖然鄉庫結餘約1億元，但日前臨時會中有代表提議普發5千元時，經評估發現光是發放現金就需耗費約8千萬元，將嚴重排擠後續建設經費，因此出現變數。

西嶼鄉則採取差異化策略，不選擇普發現金模式，而是將資源投入特定族群。該鄉從今年起針對國中小學生發放助學金，同時提高65歲以上長者的敬老禮金，在端午、中秋、春節三大節日各加碼2000元。

