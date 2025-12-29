澎湖士官潛水失蹤！現場僅留機車與手機 至今仍未尋獲

即時中心／温芸萱報導

陸軍澎湖防衛指揮部一名隸屬作業隊的何姓士官，於休假期間疑似前往馬公市山水海域潛水後失聯。何男28日下午約5時出海後未返家，現場僅留下機車與手機。警消獲報後立即會同海巡署展開海、空搜尋，目前搜救行動仍在進行中，尚無所獲，失聯原因有待進一步釐清。

陸軍澎湖防衛指揮部傳出人員失聯案件，一名隸屬作業隊的何姓士官，於休假期間前往澎湖馬公市山水海域潛水後失聯，至今仍未尋獲，相關單位持續全力搜救中。

快新聞／澎湖軍官潛水失蹤！現場僅留機車與手機

陸軍澎湖防衛指揮部傳出人員失聯案件，一名隸屬作業隊的何姓士官，於休假期間前往澎湖馬公市山水海域潛水後失聯。（圖／民視新聞翻攝）

據了解，該名何姓士官於28日下午約5時，從馬公市山水三連石滬一帶出海潛水，之後未依約返家，家屬聯繫不上人，憂心發生意外，隨即通報警方協助。警方趕抵現場時，僅發現其騎乘的機車及手機留在岸邊，未見本人蹤影。

警方趕抵現場時，僅發現其騎乘的機車及手機留在岸邊。（圖／民視新聞翻攝）

警消單位獲報後，立即通報海巡署協助，並出動船艇與人力展開海上搜尋，同時結合相關單位進行海、空協尋。目前搜救行動仍持續進行中，但截至目前尚未有進一步發現。軍方已掌握狀況，並與家屬保持聯繫，詳細失聯原因仍待釐清。

