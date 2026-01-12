澎湖外垵漁港將設「海豚」地標 公共藝術將突破50座

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣西嶼鄉外垵村信仰中心溫王宮，每次重建都有海豚群來贊助「經費」，同時是澎湖本島旅遊南端終點與極西點門戶，因此澎湖縣政府旅遊處依據「神蹟」傳說，將在外垵興建觀光導引地標-「海豚入口意象」，也讓澎湖公共藝術造景，即將邁向「50」大關。

澎湖縣政府旅遊處指出，由於海豚與溫王宮的淵源，因此外垵地方建議以海豚為外垵入口意象，連結在地居民生活與信仰，也象徵著友善與活力，將打造1座總高達6公尺(含基座)金色線條造型，設計以海洋中靈動的海豚為核心元素並搭配燈光效果，高聳的主體大幅提升了遠處的視覺辨識度，位在203縣道及進入外垵村里道路分隔島內，在進入外垵村前就能清晰感受到獨特生命力。

由於外垵村為西嶼鄉重要據點之一，從外垵漁港、三仙塔到漁翁島燈塔，觀光資源極為豐富。澎湖縣政府旅遊處希望透過此次入口意象的施作，將能有效地引導遊客、優化交通動線。目前已進入細部設計及施作階段，預計於今年6月底完成，讓外垵村成為西嶼觀光軸線上耀眼的亮點。

至於外垵溫王宮與海豚淵源，《外塹小地名的故事》中記載＜海豚蓋王宮＞歷史，1969年春節前夕，外垵漁民發現好幾千隻海豚往外垵跳躍前進，外垵漁船排成陣列，用力敲擊船身發出聲響，逼使海豚繼續向外垵海灘前進。海豚順利進入灣內後，開始下網將海灣圍住，就這樣海豚被圍困在灣內與淺灘上。隔天將圍捕的海豚運送到高雄販賣，賣的錢用來蓋正在進行重建的溫王宮。

外垵漁港是澎湖漁業重鎮，溫王宮與海豚有歷史故事。(記者劉禹慶攝)

