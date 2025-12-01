澎湖外垵警深入營區強化官兵反詐意識

為強化國軍官兵反詐意識，澎湖縣政府警察局白沙分局外垵派出所日前深入轄內國軍營區實施識詐宣導，提升官兵對網路交易、不明訊息與近期政府政策詐騙風險的警覺性，避免成為詐騙集團鎖定的目標。

警方表示，近期「假買賣真詐騙」案件仍持續攀升。詐騙集團常利用網路拍賣、社群社團或通訊軟體假冒買家或賣家，聲稱「付款系統異常」或「需升級會員才能完成交易」，藉機要求操作者點擊陌生連結、加入假客服、操作 ATM，導致個資外洩甚至帳戶遭提領；也有假賣家收款後即失聯，造成消費者金錢損失。警方提醒，只要對方要求「操作ATM」、「點擊連結」、「加入客服」，幾乎都是詐騙手法，務必提高警覺。

此外，因應政府推動的「普發現金」政策，詐騙集團亦趁勢以「申請補助」、「入帳確認」、「填寫資料領取」等名義製作假網站或發送不明簡訊，誘導民眾點擊釣魚連結。警方強調，政府不會要求民眾透過網址重新登入帳戶、輸入身分資料或操作 ATM 領取補助，倘若接獲相關訊息，務必要冷靜查證，勿被假冒官方名義的詐騙話術蒙騙。

白沙分局呼籲，國軍是國家安全之基石，警民合作更是社會穩定的關鍵。透過宣導活動，期望將防詐觀念深植國民心中，不僅守護自身荷包，亦是為打造安全友善的生活環境而努力。