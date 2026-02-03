澎湖多鄉鎮現金加碼潮！ 符合資格者最高可領1.5萬元

澎湖縣 / 王婞妤 綜合報導

中央政府於去年11月普發每人新台幣1萬元後，澎湖縣內多個鄉鎮陸續宣布加碼發放振興禮金，以提振地方經濟。目前白沙鄉、望安鄉及七美鄉皆已拍板跟進，其中望安鄉更由鄉民代表會主動加碼5,000元，符合資格者年後最高可領取1.5萬元。

白沙鄉日前率先宣布普發每人1萬元振興禮金，昨(2)日再度加碼，推出春節兒童禮金政策。凡於今年1月1日前設籍白沙鄉，且未滿13歲之兒童，每人可再領取1,000元禮金。

望安鄉則於1月30日正式向鄉民代表會提出「振興經濟禮金發放案」，原規劃普發1萬元，經代表會審議後主動加碼5,000元，確定每名符合資格的鄉民可領取1萬5,000元，預計將於農曆年後發放。七美鄉亦已通過普發每人1萬元振興禮金。

至於西嶼鄉，公所表示不跟進普發現金政策，將改以補助鄉內國中小學生、發放助學金方式協助學子，並針對65歲以上長者之三節敬老金加碼2,000元。

人口較多的湖西鄉，雖鄉庫結餘達1億元，但因普發現金所需經費龐大，原先傾向不跟進。不過日前召開臨時代表會時，有代表提議普發5,000元，惟估算成本仍約需8,000萬元，恐影響後續公共建設，相關方案仍待評估。

另外，澎湖縣內唯一縣轄市馬公市，因人口數約6.4萬人，若普發每人1萬元，所需經費高達6.4億元，財政負擔沉重，確定無法加入此次加碼發放行列。

