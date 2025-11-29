南部中心／廖璟華、陳芷萍 澎湖報導

2025澎湖大行軍活動29日在漁翁島遊客服務中心前廣場熱鬧登場，現場吸引一千多名民眾和遊客參與，澎防部步兵營和空軍馬公基地勤務隊也動員近百名官兵一起行軍，空軍甚至首度公開展出天弓三型飛彈，不少民眾紛紛拍照，感受國軍的實力。

澎湖大行軍！ 天弓三型飛彈首度公開亮相 民眾搶拍照

2025澎湖大行軍活動29日在漁翁島遊客服務中心前廣場熱鬧登場，現場吸引一千多名民眾和遊客參與。（圖／民視新聞）

參加民眾高喊:「國軍戰力強！」「2025澎湖大行軍」首梯活動熱鬧登場，澎湖漁翁島遊客服務中心前聚集上千名的大朋友小朋友，還有不少遊客，澎湖防衛指揮部步兵營與空軍馬公基地勤務隊也分別出動近百名官兵共襄盛舉，高舉著國旗，一起跨越跨海大橋。小朋友穿著迷彩服，和大人們一起頂著東北季風，橫越25公里的跨海大橋，藉由行軍的過程，認識澎湖獨特的風貌和軍事文化，是澎湖秋冬最具代表性的全民健走活動。澎湖縣長陳光復：「很開心今天天氣很好，我們辦這個逆風行走，表示澎湖人戰風戰浪的精神。」

活動中，空軍首度公開展出天弓三型飛彈，不少民眾紛紛拍照，感受國軍的實力。（圖／民視新聞）

現場還有最新武器裝備展示，最受矚目的就是日前進駐澎湖的天弓三型防空飛彈，首度在澎湖公開展示，吸引大批民眾爭相拍照，就連外國遊客也很好奇。民眾：「看到都非常驚訝振奮，因為這是台灣的軍方，在空軍最強大的防空武器。」民眾：「我覺得我們台灣很棒，防衛能力真的很好。」馬來西亞遊客：「看起來好棒，沒有用過我不知道啊，你要打仗的才知道啊，不過不要打仗，最好不要打仗。」國軍弟兵：「瞬間用力，大力往前拉一次往前拉。」民眾也能親自下場體驗拉炮。在台海情勢緊張之際，結合全民國防教育，讓國人了解國軍實力和軍事防衛的重要性。

