澎湖天主教惠民啟智中心重建動土 幕後愛心「金主」現身

天主教惠民啟智中心頒贈感謝狀，給幕後功臣藍俊昇夫婦。(記者劉禹慶攝)

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕天主教惠民啟智中心是1981年由呂若瑟神父創辦，並經澎湖縣政府核准的第1所身心障礙日間照顧機構，但大樓建物逐漸老舊，鋼筋鏽蝕裸露，使用迄今已超過40年，早在2021年列為危險建物，重建經費高達8000萬元，但募款多時都無法湊齊，百世多麗集團總裁藍俊昇適時伸出援手補足經費，促成今(22)日重建儀式。

龐大費用對中心是沉重負擔，但服務大樓是身心障礙者迫切需要的屋舍，因此透過愛心餐會和募款方式，來籌募重建經費，讓身障者生有一處良好活動處所，專門服務中重度及極重度智能障礙者與多重障礙者，提供啟智教育、職業訓練與就業輔導等各項服務。

廣告 廣告

藍俊昇聞悉困境，慨然伸出援手，除贊助募款餐會外，並允諾全數捐贈重建經費。

天主教惠民啟智中心今日隆重舉辦「重建工程動土儀式」，天主教台南區教會主教黃敏正主持，縣長陳光復、議長陳毓仁、議員呂黃春金、蘇陳綉色、馬公市長黃健忠、前馬公市長葉竹林、議員參選人歐松林等人都到場共襄盛舉。當然幕後最大金主財團法人百世多麗文化教育基金會董事長藍俊昇及夫人藍陳美儒也現身會場。

藍俊昇夫婦化身成為愛的大天使，讓服務使用者有一個嶄新的家。此次工程旨在打造更安全、舒適且多功能的環境，以滿足服務使用者及其家庭多元的需求。動土儀式結束後，大家一同享用溫馨的耶誕大餐，在歡笑與祝福中圓滿結束。

天主教惠民啟智中心重建動土典禮，由各界貴賓共同動土。(記者劉禹慶攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

冷空氣接力報到「下探13度時間曝」 這4天高山可能降雪

華亞科擴大案將「大復活」！張善政：將規劃捷運長庚線突破

北捷砍人案傷者最新情況曝光 石崇良：社安網須冷靜檢視

不用付年費也可買到Costco商品 原因曝光了

