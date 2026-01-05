澎湖姑婆嶼紫菜大爆發 260人登島搶收「黑金」每斤300元

澎湖姑婆嶼挽採野生紫菜盛會5日上午登場，今年的紫菜長得特別茂盛。（許逸民攝）

澎湖姑婆嶼挽採野生紫菜盛會5日上午登場，260民眾趕在強烈冷氣團南下前，分乘5艘快艇登島搶收。（許逸民攝）

澎湖姑婆嶼挽採野生紫菜盛會5日上午登場，260位民眾趁著5日風浪轉小，強烈冷氣團南下前難得好天氣，分乘5艘快艇，從白沙鄉赤崁碼頭浩浩蕩蕩前往船程30分鐘外的姑婆嶼登島，採收有「黑金」之稱的紫菜。

由於今年冬天老天賞臉，夠冷又雨少，姑婆嶼的紫菜長的茂盛又長，雖然採集證一張漲到1500元，但登島採收的都可賺回來，「年終獎金」入袋。

姑婆嶼上的野生紫菜產區屬於赤崁龍德宮所有，負責管理的廟方每年都會選在農曆春節前夕，海象允許下開放民眾前往採收，讓村民拚賺年前的第一筆紅包。

往年登島採集證是由龍德宮依丁口數分配，每張千元，但因物價上漲，包括包船費用都從來回一趟價1.2萬元，漲至2萬元，因此去年採集證開始漲到1500元，因此報名人數銳減。今年在寒流、東北季風及降雨不多等有利紫菜生長因素加持下，加上事前播種紫菜苗，可說是20餘年來生長最好，不少人採收都在10斤至20斤間，大包小包的提的氣喘吁吁。

還好現場收購價每斤還有300元，攤掉採集證費用，還能小賺一筆，運氣好的話，農曆年前後還至少能有1次以上採集機會。

澎湖縣政府農漁局為了解紫菜成長及收穫情形，也比照去年，在赤崁碼頭進行秤重記錄，配合民眾還能獲贈洗衣精。

