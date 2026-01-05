澎湖姑婆嶼250人採紫菜 大有收穫賺進紅包

（中央社澎湖縣5日電）把握寒流低溫空檔，趁著天氣稍好轉，澎湖赤崁龍德宮管理委員會今天前往姑婆嶼登島採摘紫菜，250人拚命採摘，每人都大有收穫，為自己賺進今年第一筆紅包。

澎湖赤崁龍德宮管理委員會主委鄭進豐表示，澎湖海域最近持續低溫寒流，姑婆嶼紫菜生長情形良好，在老天爺的幫忙下，今天天氣稍好轉，立即通知繳交1500元採收證的民眾登島採紫菜。由於白沙姑婆嶼產權為赤崁龍德宮管理委員會所有，因此由管委會發放採收證。

近250人一早湧向赤崁碼頭準備搭船前往，每人都是全副武裝，穿著草鞋、戴網具手套、套頭蒙面帽子，以及帶著塑膠袋、濾水網等，分搭5艘快艇分批登島姑婆嶼；在炮竹聲響後，快步抵崖邊礁岩上，各自展現採摘功力，埋頭苦幹，場面壯觀。

鄭進豐表示，今年紫菜在前一波接連的寒流低溫下，生長情形非常良好，無論是新手或高手，都大有斬獲。每位採摘紫菜的民眾，在短短2小時中，少則10斤，多則逾20斤。現場收購，濕的每斤約新台幣300元，乾的約在1000元，每人小賺一筆紅包。（編輯：李淑華）1150105