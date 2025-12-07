澎湖婦遭詐團誘導保單貸款 保險公司警方阻詐120萬
（中央社澎湖縣7日電）詐騙手法層出不窮，澎湖婦人日前保險公司臨櫃，以「須動手術」為由申請保單貸款，金融人員察覺有異通報；馬公分局管區員警到場勸說打消貸款念頭，及時阻詐、保住婦人120萬元。
馬公分局表示，所轄文澳派出所日前接獲全球人壽澎湖分公司襄理通報，有民眾疑似遭詐團指示，企圖以保險保單貸款新台幣120萬元，管區員警隨即到場了解。
馬公分局經查，婦人以「須動手術」為由，申請保單貸款，但櫃檯人員發現她說法反覆、態度異常。警方介入後，確認她因欲投資虛擬貨幣，被網路LINE網友誘導辦理貸款，且對方要求不得向警方或櫃檯透露實情，手法完全符合典型「假投資」詐騙，警方耐心勸說下，婦人才恍然大悟，立即停止貸款，及時攔阻120萬元落入詐騙集團手中。
馬公分局長林彥濬表示，詐騙集團常以「高獲利」為幌子，引導民眾貸款、匯款或提供個資，並以「不得透露」為控制手段，遇此情形多為詐騙，應提高警覺；警方會持續與金融機構合作打造多方反詐網絡，也呼籲民眾遇到可疑投資或不明指示，務必撥打165或110查證，守護自己辛苦錢。
澎湖縣警察局強力打詐政策下，今年防詐成效顯著，今年至12月6日，已攔阻76件、總金額達2954萬元，相較去年50件、1879萬元，攔阻金額大幅提升近6成。（編輯：陳仁華）1141207
其他人也在看
不是0050也不是0056！他點名兩檔「黑馬ETF」：真的押對寶了
[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導ETF話題滿天飛，大家不是喊0050就是推0056，但真的只有這兩檔能存嗎？近日一名網友分享自己的投資心法，大膽點名兩檔「...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
13檔補漲動能強 接棒衝
台股連四漲後面對28,000點高檔反壓，法人預期，後市以震盪墊高機率較高，落後補漲股表現空間大，建議挑選本益比低於大盤、三大法人在反彈過程中積極買超，且KD指標並未過熱的個股，包括緯創、遠東新等13檔，股價可望接棒上攻。工商時報 ・ 12 小時前 ・ 發起對話
0050換股「四進四出」刪這4檔、列入南亞科
[NOWnews今日新聞]規模已達9987億元的、接近兆元級的台股國民ETF元大台灣50（0050），追蹤指數「富時臺灣50指數」今（5）日公布第四次成分股定期審核結果，此次調整「四進四出」並展現強烈...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 發起對話
台積電太強買了就不放手！ 分析師「永不賣出」關鍵理由曝光
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導美國最具影響力的投資理財網之一《TheMotleyFool》指出，在全球晶片製造領域，台積電（2330）技術與良率領先全球，包括蘋果...FTNN新聞網 ・ 17 小時前 ・ 4
搶進輝達供應鏈！這「先進封裝設備廠」週飆近23%、訂單滿手 外資連2週狂補貨
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導隨著AI伺服器與HPC需求持續升溫，先進封裝與封測自動化需求隨之起漲，相關供應鏈個股也成為市場焦點。先進封裝設備廠竑騰（...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
瘋搶南亞科、華邦電！三大法人狂砸51億掃貨4.5萬張 外資「這檔」連8買17萬張
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導台股今（5）日開高走高，終場加權指數收在27980.89點，上漲185.18點，漲幅0.67%，成交量為4459.18億元；台股周線則收漲354....FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
「小台積」納記憶體、半導體測試2強！「這檔」月營收年增145%入陣加持 佳世達遭踢出
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導受益人數逼近23萬、被稱為「小台積電」的富邦科技（0052）成分股換血揭曉，臺灣指數公司公布其追蹤指數成分股審核結果，增...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
這檔助攻印度塔塔蓋12吋晶圓廠！創海外授權首例 反遭外資重砍9.1萬張
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股加權指數上本週（12/1~12/5）終場上漲354.41點，漲幅1.28%，收在27,980.89點。據證交所盤後公布籌碼動向，外資本週買超...FTNN新聞網 ・ 20 小時前 ・ 1
這檔ETF近半年報酬率達6成！小兒、長老全搶進 八大公股另砸11.7億買超0050
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數上週（12/01～12/05）上揚354.41點，收在27,980.89點，週漲幅1.28%。根據晨星11月底數據，台股加權指數近6個月...FTNN新聞網 ・ 9 小時前 ・ 發起對話
AI供應鏈吃香喝辣！台積電、南亞科、華邦電勁揚 「PCB大廠」一度漲停噴8.31%炸167億成交額
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於龍頭股台積電（2330）上漲，以及記憶體族群如華邦電（2344）、南亞科（2408）等齊揚，台股大盤今（5）日收紅漲185.18...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
這檔拓展美國晶圓製造！11月營收破200億 遭投信狠丟19日「提款29億」
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股加權指數上本週（12/1~12/5）終場上漲354.41點，漲幅1.28%，收在27,980.89點。據證交所盤後公布籌碼動向，投信本週買超...FTNN新聞網 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
散裝船熱漲後急凍！國家隊進場撿便宜 砸近億元猛掃「這檔指標股」居冠
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股昨（5）日開高震盪，盤中一度翻黑下挫，終場加權指數上漲185.18點，漲幅0.67%，收在27,980.89點，八大官股昨合計賣超66...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
重返榮耀？川普掀機器人狂熱「這2檔」連拉2根飆狠了 大摩：2045潛在市場將達3050億美元
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導傳言美國總統川普（DonaldTrump）將在2026年頒布機器人相關行政命令，帶動市場機器人行情重啟，穎漢（4562）、羅昇（8374）...FTNN新聞網 ・ 50 分鐘前 ・ 發起對話
全球軍工股突飛猛進 謝金河：台灣落後很多
[NOWnews今日新聞]先前總統賴清德提出金額上看1.25兆元新台幣的國防特別預算，不過遭到立法院程序委員會封殺，暫緩審議列案。對此，財信傳媒董事長謝金河在臉書發文表示，其實這個預算除了強化台灣的自...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 10
金馬選股年2／股債誰優有雜音 專家看好這三類產業
針對2026年全年台股趨勢，富邦投顧事長陳奕光分析，年中可逢低佈局，預期年底可望有正面效益。第一季公司召開董事會公佈現金股利，高股息ETF換股題材激勵股價，加上GTC AI題材發酵，股市偏多；第二季為傳統電子五窮六絕，過往經驗有較大拉回機率。下半年進入傳統旺季，加上AI...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發起對話
不是0050、0056！專家點名這檔ETF「很抗跌」：持續加碼會成為搖錢樹
近年來，台灣ETF市場快速成長，從主動型、被動型到高股息或市值策略，種類繁多，讓新手投資人眼花撩亂，尤其在台股ETF領域，像0050、0056、00878、00919 等商品一直是熱門討論焦點。對此，素有「不敗教主」稱號的陳重銘直言，觀察11月的股災中，00919明顯比市值型ETF抗跌，主要原因是金融股比例最高，也就避開了AI類股的殺盤。陳重銘撰文提到，今年......風傳媒 ・ 5 小時前 ・ 2
AI資料中心引爆！「這矽光子」11月營收年增147% 法人看好Q4營收有望達6億元
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導在AI資料中心建設持續升溫下，帶動光通訊設備需求，矽光子概念股聯亞（3081）5日公告最新營收，11月營收年增達147.01%。展...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
阮慕驊揭超級央行週這國升息真相 「三殺預言」竟是場被安排好的局！
未來幾週將是全球超級央行週，各國將迎來今年最後一次的貨幣利率決策會議，澳洲央行打頭陣12月9日、美國聯準會12月11日、台灣、歐洲、英國央行都在12月18日、日本央行12月19日、中國央行12月22日。而目前市場上，最為熱議的，則是日本央行12月19日可能再度升息，還夾帶著傳出「股市、債市、黃金」將迎來三殺的驚悚說法，引發網路討論。財經專家阮慕驊最新發文指出，這場「金融末日論」是被誇大了，他直言：「你相信你就輸了！」三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 發起對話
0050喜迎南亞科、健策！外資仍與197萬股民作對「再提47億元離去」 00919也中刀
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導台股本周震盪走高，加權指數周五收在27980.89點，周線上漲354.41點，漲幅1.28%。根據證交所公布籌碼動向，外資本周大買526....FTNN新聞網 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
CCL三雄 11月營收報佳音
銅箔基板（CCL）三雄11月營收表現亮眼，台光電（2383）、聯茂（6213）與台燿（6274）同步繳出佳績，主要受惠於AI伺服器、高速運算與網通設備升級需求持續升溫，高階材料拉貨動能明顯增強。工商時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話